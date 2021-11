Les membres du Conseil d’Administration de l’INStaD nommés

Par décret n 2021-524 du 13 octobre 2021, le chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la nomination des membres du Conseil d’administration de l’Institut national de la Statistique et de la démographie (INStaD).

Nomination de cinq membres du Conseil d’Administration de l’Institut national de la Statistique et de la démographie. Selon le décret signé du président Patrice Talon, « la durée du mandat des membres du Conseil d’Administration de l’INStaD est de trois ans et court à compter de la date de leur installation. Hermann Orou Takou est nommé président du Conseil d’Administration de l’Institut national de la Statistique et de la Démographie.

Organisme du ministère de l’Economie et des Finances, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société béninoise. Il était sous la tutelle du Ministère du Plan et du Développement (Institut national de la statistique et de l’analyse économique).

A.A.A

Liste des cinq membres du CA de l’INStaD

M. Moise Achille Houssou, représentant de la Présidence de la République

M. Hermann Orou Takou, représentant du Ministère de l’Économie et des Finances ;

M. Alastaire Sèna Alinsato, représentant du Ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale ;

M. Dossa Aguemon, représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche ;

M. Didier Noukpo, représentant de la Direction nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest pour le Bénin.

