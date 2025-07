Angélique Kidjo étoilée sur le Hollywood Walk of Fame

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo, artiste aux multiples récompenses, figure parmi les 35 personnalités qui recevront une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026. L’annonce a été faite, ce mercredi 2 juillet 2025, lors d’une conférence de presse à Ovation Hollywood, en Californie.

Avec cinq Grammy Awards à son actif, Angélique Kidjo est mondialement saluée pour son énergie scénique et sa capacité unique à fusionner les sons traditionnels africains avec le funk, le jazz, la pop ou encore la musique classique. En plus de ses Grammy Awards, elle a été honorée par de nombreux prix internationaux, et reste l’une des figures les plus influentes de la musique africaine contemporaine

« Nous sommes ravis d’annoncer la nouvelle sélection des 35 personnalités qui seront intronisées sur le Walk of Fame au sein de la prestigieuse promotion 2026 », a déclaré Peter Roth, ancien PDG de Warner Bros. Selon le président du comité de sélection du Walk of Fame, « ces personnalités talentueuses ont apporté une contribution significative au monde du divertissement. « Nous sommes ravis de leur rendre hommage en leur décernant cette distinction amplement méritée », a-t-il ajouté.

Encadré

Le Walk of Fame en question

Le Walk of Fame (littéralement, la « promenade de la célébrité ») est le trottoir le plus prestigieux au monde.

Situé dans le quartier de Hollywood à Los Angeles (entre Hollywood Boulevard et Vine Street), en Californie, il honore les différents acteurs du show business depuis 1958. En 1978, la ville de Los Angeles a déclaré le « Walk of Fame » monument historique.

Chaque star se voit dédier une dalle carrée d’environ 80 cm de côté insérée dans le trottoir. Fabriquée avec du granito, un matériau à base de ciment imitant le marbre, chaque dalle présente, sur fond anthracite, une étoile rose à cinq branches au contour en laiton gravée du nom de la célébrité. Sous cette inscription, un emblème, lui aussi en laiton rappelle la catégorie dans laquelle la star s’est distinguée :

• une caméra, pour une contribution à l’industrie cinématographique

• un poste de télévision, pour une contribution à l’industrie télévisuelle

• une platine tourne-disque et son bras (vus de dessus), pour l’industrie musicale

• un microphone, pour une contribution à l’industrie radiophonique

• un couple de masques de théâtre ancien (comédie et tragédie), pour une contribution théâtrale

L’attribution d’une étoile est un honneur qui n’est pas gratuit. En effet, la personne récompensée doit verser 30 000 dollars à l’association qui gère le boulevard, la Hollywood Historic Trust. Une somme souvent réglée par les clubs de fans ou les studios…

L’attribution d’une étoile donne lieu à une cérémonie d’intronisation qui se déroule dans les cinq ans, à suivre sur le lieu même où l’étoile dédiée est placée. L’impétrant se voit remettre en souvenir un cadre représentant son étoile dédicacée.

