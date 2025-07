Le principal tournoi de football de cet été en pleine effervescence - pariez sur la bataille pour le dernier carré !

Le festival du football aux USA continue : 8 des meilleurs clubs de la planète se disputeront une place dans le top 4. Les passionnés de ballon rond ont l’occasion de profiter d’un spectacle qui promet une régalade. Ressentez un peu plus d’émotions des moments forts avec 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international. Consultez l’aperçu des matchs à venir pour augmenter vos chances de gagner et pariez via le lien avec les meilleures cotes pour les quarts de finale. N’oubliez pas : un jeu responsable est la clé du succès !

Fluminense - Al-Hilal

Lors de la dernière phase du tournoi, le Tricolor Carioca a éliminé l’Inter, finaliste de la Ligue des champions. Fluminense a une fois de plus tenu le coup, faisant preuve d’une grande maîtrise en défense et en profitant habilement de ses occasions. Al-Hilal a organisé une escarmouche de buts avec Manchester City mais, grâce à une performance impressionnante du gardien Yassine Bounou, la troupe de Josep Guardiola a réussi à prendre le dessus.

Les managers des deux équipes privilégient un jeu défensif et des schémas à trois défenseurs centraux. Les supporters peuvent donc s’attendre à un duel passionnant avec des contre-attaques rapides.

V1 - 2.95, X - 3.34, V2 - 2.601

Palmeiras - Chelsea

Vainqueurs du derby brésilien, les Vert et Blanc se sont débarrassés de Botafogo, alors que Chelsea a écrasé Benfica sur le score de 4-1. Les deux équipes ont passé 120 minutes lors de la dernière phase de la compétition, ce qui pousse les managers à procéder à des rotations pour rafraîchir le jeu en avant. Enzo Maresca a davantage de possibilités d’expérimenter et de mettre en place des tactiques originales. Par exemple, il continue de tester Cole Palmer comme ailier, mais sans succès pour l’instant.

Palmeiras joue une défense organisée et sait contre-attaquer en vitesse. Les Brésiliens peuvent facilement imposer leur jeu à Chelsea s’ils se donnent à fond.

V1 - 3.885, X - 3.38, V2 - 2.116

Paris Saint-Germain - Bayern

Le match crucial des 1/4 de finale mettra aux prises les deux formations les plus prometteuses du tournoi. Ousmane Dembélé, remis de blessure, a fait son retour chez les Parisiens, et l’équipe de Luis Enrique est devenue encore plus dangereuse en attaque. Le Paris Saint-Germain vise son cinquième titre cette saison, et on ne sait pas encore qui pourra l’arrêter.

Le Bayern est traditionnellement fort dans l’interaction collective, mais il faut souligner le jeu individuel brillant de Michael Olise. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en cinq matchs, le Français a toutes les chances de prétendre au Soulier d’Or du tournoi.

V1 - 2.258, X - 3.725, V2 - 3.18

Real - Borussia Dortmund

Les joueurs des « Blancos » s’adaptent encore aux exigences du nouveau coach. Contre la Juventus, Xabi Alonso a retrouvé son système favori en 3-4-3, ce qui a porté ses fruits. Il est peut-être judicieux de poursuivre cette expérience.

Niko Kovač a transformé, sans qu’on s’en rende compte, une équipe peu attrayante et confuse en ce Borussia que les supporters du monde entier connaissent et apprécient. Il est temps de franchir une nouvelle étape et de créer la sensation face au Real. Dommage que nous serons privés de duel des frères Bellingham ; Jobe manquera le match en raison d’une accumulation de cartons jaunes.

V1 - 1.661, X - 4.385, V2 - 5.11

Utilisez l’analyse d’avant-match et pariez sur les quarts de finale du principal tournoi de football de cet été en suivant ce lien. 1xBet est le meilleur site de paris sportifs international et propose les cotes les plus épatantes sur les matchs cruciaux. Jouez de manière responsable et la chance vous sourira.

4 juillet 2025 par