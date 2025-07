À travers un communiqué en date 3 juillet 2025, l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) a publié la liste des personnes retenues pour participer à la formation en gouvernance culturelle (politique culturelle et régulation du secteur ICCs). C’est à la suite de l’appel à candidatures lancé par l’ADAC dans le cadre du Programme Intégré pour le renforcement de l’écosystème des Industries Culturelles et Créatives (PIICC) au Bénin.

4 juillet 2025 par