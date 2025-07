TALON décerne un satisfecit à Angélique KIDJO

Le chef de l’Etat Patrice TALON est fier de la distinction qui sera faite à la star de la musique béninoise, Angélique KIDJO sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026. Il l’a fait savoir à travers une publication sur sa page Facebook ce vendredi 04 juillet 2025.

Angélique KIDJO, la star de la musique béninoise fait partie des 35 personnalités qui recevront une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026, et devient ainsi la première artiste africaine de l’histoire à recevoir cette distinction. L’information est parvenue au chef de l’Etat Patrice TALON, qui n’a pas tardé à lui exprimer sa fierté et son admiration.

Pour le président de la République, Angélique KIDJO en se hissant à ce niveau sur la scène internationale, fait honneur au Bénin tout entier.

« Cette distinction historique est le fruit de son talent remarquable et de son travail acharné. Par son parcours inspirant, par cet exploit, elle constitue un exemple pour tous. Je lui exprime ma fierté et mon admiration, ainsi que celles du Peuple béninois dans son ensemble.

Bravo Angélique !

Vivement d’autres distinctions encore ! », a écrit le chef de l’Etat.

