08 personnes écoutées pour Trafic de treillis militaires du Bénin vers le Niger

Une deuxième audience s’est ouverte ce jeudi 3 juillet 2025 dans le procès de huit (08) personnes poursuivies dans une affaire de vente de treillis militaires vers le Niger. Ils sont six militaires des Forcés armées béninoises (FAB) et deux civils incarcérés depuis mai 2025 dans le cadre de cette affaire par le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La justice béninoise veut voir clair dans une affaire de trafic de treillis militaires vers le Niger dans un contexte d’attaques terroristes. Le procès de huit personnes, dont six militaires et deux civils, s’est poursuivi ce jeudi 3 juillet 2025 devant la CRIET après la première audience du jeudi 5 juin. Les mis en cause sont poursuivis pour abus de fonctions et complicité dans la vente illégale de treillis de l’armée béninoise.

Les huit (08) prévenus rejettent les accusations de complicité d’abus de fonctions, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express. À l’ouverture de l’audience, c’est un Sergent-Major de l’armée béninoise qui est convoqué à la barre en premier. Selon le juge, ce prévenu aurait déclaré lors des enquêtes préliminaires avoir acheté 40 treillis militaires chez un certain Ousmane pour aller remettre à un autre frère d’arme nommé Boko et que chaque unité est vendue à 8 000 FCFA.

« Nous ne vendons pas de treillis à des civils ou à des terroirs », a expliqué le sous-officier à la question du juge. Il déclare ensuite que ces faits datent de fin 2024 et que ce lot de treillis militaires était destiné à bien s’habiller en tant que militaires. Le prévenu précise que le nommé Boko ne lui a pas révélé que ce lot de treillis militaires étaient envoyés pour le Niger et qu’il lui a dit que c’était pour les collègues. Il apprend qu’ils ont même discuté de ces treillis militaires dans leur forum WhatsApp et que son supérieur hiérarchique serait au courant. Il reconnaît avoir livré une dizaine de treillis au même Boko

Après sa déposition, un autre caporal-chef , poursuivi dans le dossier, est entendu. Il affirme qu’il ne livre pas de treillis. Le sous-officier signale à la Cour qu’il a demandé de remettre un treillis à un certain Dovoedo qui doit à son tour remettre à un nommé Taïrou. C’est ce Taïrou qui doit remettre ce treillis à un certain Sanni qui est gendarme au Niger. Il rejette que le nommé Taïrou, interpellé avec des treillis militaires béninois, soit un client. Les quatre autres militaires ont rejeté les faits, mais parmi eux, un soldat en fonction à la Direction du commissariat des armées reconnaît avoir pris une dizaine de treillis du magasin de cette unité.

Les deux civils arrêtés dans le dossier sont un ex-agent de la compagnie STM et un transporteur. C’est ce dernier qui était en route pour le Niger quand il a été interpellé le 9 mai 2025 par la police républicaine avec un colis contenant vingt (20) treillis militaires. C’est l’enquête ouverte par la police républicaine qui a permis de découvrir ce présumé réseau de trafiquants de treillis militaires et d’interpeller les six militaires.

À la barre, ce transporteur a déclaré qu’il envoie ces lots de treillis à des militaires nigériens et qu’il gagne 1000 ou 1500 FCFA par treillis. Quant à l’agent de STM, il déclare ne pas savoir que les colis contenait des treillis. Un militaire, interrogé avant le renvoi de l’audience au jeudi 31 juillet 2025, a reconnu avoir envoyé depuis fin 2024 au moins cinq (5) colis d’une dizaine de treillis militaires au Niger.

