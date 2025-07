Véronique Tognifodé à la tête du Comité Régional de Pilotage

Le Bénin a été élu, ce vendredi 4 juillet 2025, à la tête du Comité Régional de Pilotage (CRP) du projet SWEDD+. C’est lors de la réunion des ministres des pays membres du projet SWEDD+ tenue à Cotonou.

La présidence du Comité Régional de Pilotage (CRP) du projet SWEDD+ sera désormais assurée par Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance. Le Bénin a été élu à la tête de ce comité ce vendredi pour un mandat d’un an. Le Sénégal est élu au poste de vice-présidence.

Déjà vice-présidente du CRP avant cette élection, la ministre Tognifodé apporte à sa nouvelle fonction une solide expérience, une connaissance approfondie des enjeux du SWEDD+ et une vision stratégique pour les mois à venir. Elle aura pour mission de coordonner les actions régionales, d’encourager les synergies entre les pays membres et d’assurer le suivi des engagements pris dans le cadre du projet.

Le projet d’Autonomisation des Femmes et de Dividende Démographique en Afrique Subsaharienne Plus (SWEDD+) est une initiative régionale qui contribue à renforcer les compétences de vie des adolescentes et des jeunes femmes et leurs connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive, favoriser le maintien des filles à l’école. Elle vise aussi à créer des débouchés économiques pour les adolescentes et les jeunes femmes et prévenir les violences basées sur le genre en s’attaquant à leurs racines profondes.

4 juillet 2025 par ,