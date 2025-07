Benjamin Hounkpatin installe les membres de la CAP

Le Ministre de la Santé, Professeur Benjamin Hounkpatin a procédé, mercredi 2 juillet 2025, à l’installation des membres de la deuxième mandature de la Commission Administrative Paritaire (CAP).

Les nouveaux membres de la deuxième mandature de la Commission Administrative Paritaire (CAP) du ministère de la Santé sont désormais investis dans leur fonction. Ces membres, selon Professeur Benjamin Hounkpatin, sont appelés à donner des avis et formuler de suggestions sur des questions majeures touchant le personnel notamment, la révision ou la modification des textes touchant le statut des agents, l’établissement du tableau d’avancement de grade, l’octroi des avantages et récompenses aux agents, l’évaluation des stages probatoires, l’examen des recours administratifs relatifs à la notation et à l’appréciation des agents, les propositions de sanctions disciplinaires de second degré. La Commission Administrative Paritaire est chargée de réfléchir sur les questions essentielles liées à la gestion des carrières des agents et la prévention des conflits. Il réunit les responsables du secteur de la santé et partenaires sociaux.

Votre mission, informe le ministre de la Santé, est déterminante car elle exige une parfaite connaissance des textes qui régissent la gestion de la carrière des agents de l’État, une grande rigueur dans l’analyse des dossiers soumis, une impartialité sans faille dans l’émission des avis, ainsi qu’un profond respect des principes de rigueur et de justice.

Dans son intervention, le Secrétaire Général du Ministère, Dr Ali Imorou Bah Chabi, Président de la commission, a exprimé la gratitude des membres envers le ministre pour la confiance placée en eux. Il a réaffirmé l’engagement collectif à accomplir, avec rigueur et responsabilité, la mission qui leur est confiée, dans l’intérêt des agents du ministère. Les nouveaux membres ont été installés après l’organisation des élections professionnelles au niveau du secteur de la santé.

A.A.A

3 juillet 2025 par ,