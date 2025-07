L’OMS lance une initiative pour augmenter les taxes sur les produits nocifs

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé ce mercredi 2 juillet 2025, l’initiative « 3 d’ici à 2035 ». Elle consiste à faire augmenter les taxes sur les produits nocifs pour la santé et à sauver des millions de vies.

L’OMS cible le tabac, l’alcool et les boissons sucrées dans une nouvelle initiative de grande ampleur dénommée « 3 d’ici à 2035 ». L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé cette initiative afin que « les pays augmentent les prix réels du tabac, de l’alcool et des boissons sucrées d’au moins 50 % d’ici à 2035, par le biais de la fiscalité, dans le but de freiner les maladies chroniques et d’obtenir des recettes publiques essentielles ». Selon l’OMS, « le lancement de l’initiative « 3 d’ici à 2035 » intervient au moment où les systèmes de santé sont soumis à une pression énorme en raison de l’avancée des maladies non transmissibles (MNT), de la diminution de l’aide au développement et de l’augmentation de la dette publique ».

« Les taxes sur les produits nocifs pour la santé sont l’un des outils les plus efficaces dont nous disposons », a affirmé le Dr Jeremy Farrar, Sous-Directeur général de l’OMS chargé de la promotion de la santé, de la prévention et de la lutte contre les maladies. A l’en croire, la réduction de la consommation de produits nocifs permettra d’obtenir des recettes que les pouvoirs publics peuvent réinvestir dans les soins de santé, l’éducation et la protection sociale.

L’initiative « 3 d’ici à 2035 », pilotée par l’OMS, réunit des partenaires mondiaux pour aider les pays à instaurer des taxes sur les produits nocifs à la santé. Grâce à une collaboration étroite, ces organisations apportent un appui technique, stratégique et pratique, tout en sensibilisant le public et en soutenant les actions nationales.

4 juillet 2025 par ,