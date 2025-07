Voici le programme des animations des places les 2e et 3 août

La ville de Porto-Novo vibrera au rythme des traditions ancestrales à l’occasion de la 2e édition du Festival des Masques les 2 et 3 août 2025.

Les Places emblématiques de la capitale ( Lokossa, Abessan, Migan et Dagbé Honto) se transformeront en véritables scènes vivantes, dédiées aux rites et danses patrimoniaux du Bénin. Masques Zangbéto, Egungun, Guèlèdè, Gounouko, Hounvè et Python investiront l’espace public, faisant revivre aux visiteurs l’âme spirituelle et culturelle des peuples béninois. Chaque apparition racontera une histoire. Les sons des tambours, les chants sacrés et les danses rituelles donneront toute leur puissance à cet hommage vibrant au patrimoine immatériel. Ces animations s’inscrivent dans la volonté de valoriser les savoir-faire traditionnels, tout en offrant un moment festif et immersif aux habitants et visiteurs de Porto-Novo.

