Les entreprises invitées à déclarer leurs impôts trimestriels

Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante millions (50.000.000) francs FCFA doivent déclarer et payer leurs impôts trimestriels notamment les impôts sur les salaires et l’acompte sur impôts assis sur les bénéfices. C’est l’information portée à l’intention des chefs et cheffes d’entreprises par le Directeur Général des Impôts (DGI) Nicolas Yènoussi.

A travers la note circulaire en date du 30 mars 2022, le Directeur Général des Impôts (DGI) Nicolas Yènoussi informe que « toutes les sociétés de capitaux y compris les sociétés unipersonnelles sont soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires », conformément au Code général des impôts en vigueur en République du Bénin.

« A ce titre, les sociétés dont le dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante millions (50.000.000) francs FCFA continuent d’être gérées dans les Centres des Impôts des Petites Entreprises (CIPE), tout étant soumises aux mêmes obligations de déclaration et de paiement mensuelles (ITS, VPS, AIB) que les moyennes et grandes entreprises », a rappelé le DGI. Selon la note circulaire, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à cinquante millions (50.000.000) francs FCFA doivent déclarer et payer leurs impôts trimestriels notamment les impôts sur les salaires et l’acompte sur impôts assis sur les bénéfices.

M. M.

31 mars 2022 par ,