Le service des impôts met en place un numéro vert

La Direction Générale des Impôts du Bénin a mis à la disposition des populations un numéro vert pour recueillir les réclamations et leur fournir des informations.

Le 90 19 00 00 est le numéro gratuit à composer pour contacter la Direction Générale des Impôts (DGI) pour les réclamations et autres informations relatives aux services de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; à l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ; à la réforme des factures normalisées et aux MECeF ; à la délivrance de l’attestation fiscale et autres.

Les usagers sont invités à formuler leur plainte avec des preuves si possible en appelant le numéro 90 19 00 00 ou par mail à l’adresse : cdgi@finances.bj

L’objectif de la Direction Générale des Impôts (DGI) en mettant à disposition le numéro vert est de satisfaire ses usagers, indique un communiqué de la DGI.

M. M.

6 octobre 2021 par