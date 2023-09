Le répertoire des prix de référence lancé avec des innovations

Le directeur de Cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou a procédé, vendredi 8 septembre 2023, au lancement de la version V23.0 du répertoire des prix de référence et de la plateforme e-Répertoire. La cérémonie a eu lieu à la Direction générale des Impôts en présence de plusieurs cadres.

L’administration publique dispose désormais d’une nouvelle version du Répertoire des Prix de Référence (RPR) pour une bonne gestion des dépenses publiques. Instauré depuis 2007, le Répertoire des Prix de Référence est un outil important d’évaluation financière, de maitrise des prévisions budgétaires et de leur fiabilité dans le domaine des commandes publiques et dans la gestion des ressources publiques. « Avec ce document, les prix des articles que nous utilisons couramment dans notre administration publique y sont consacrés. Ce document sert de référence à l’estimation des coûts des commandes lors de la planification et de la programmation des dépenses publiques », a déclaré le directeur de Cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou. Le Répertoire des Prix de Référence, poursuit-il, est le socle du Système de Costing du Référentiel (SYCOREF), une application permettant d’évaluer financièrement les besoins des gestionnaires de crédits dans les ministères et institutions de l’Etat.

La nouvelle version V23.0 du Répertoire des Prix de Référence (RPR) a été lancée avec une innovation majeure. Il s’agit de la mise en place de la plateforme dénommée e-Répertoire. Selon le Directeur National du Contrôle Financier, Aristide Aboyi Edah Sohou, le « e-Répertoire, c’est simplement la dématérialisation et la digitalisation du répertoire des prix de référence ». « La plateforme représente une évolution significative dans notre capacité à suivre et à contrôler les dépenses de l’administration publique. Elle nous permettra d’examiner de manière détaillée les prix des articles fréquemment achetés, d’identifier les tendances des coûts et de garantir que chaque dépense est justifiée et conforme aux normes budgétaires établies », a indiqué Aristide Aboyi Edah Sohou. A l’en croire, e-Répertoire inclut pour chaque article une fiche d’article comportant un code, une désignation, des caractéristiques ou spécifications techniques, des fonctionnalités et de la documentation connexe (photos, fiches techniques, etc.). Les prix pourront être actualisés de façon périodique sur la plateforme. D’autres innovations ont été également apportées à la version V23.0 du RPR. Il y a entre autres l’encadrement des coûts de réalisation des sites et applications web ; l’encadrement des prix des imprimés de santé ; l’encadrement des prestations des cabinets internationaux etc.

Le RPR a été élaboré par une commission interministérielle composée de plusieurs structures et personnes ressources. Selon Hermann Orou Tako, le directeur national du contrôle financier et ses contrôleurs financiers sont chargés de faire une évaluation quotidienne de l’utilisation faite de ce répertoire. « La directrice nationale du contrôle des marchés publics sera aussi fortement mise à contribution avec l’appui de ses délégués pour faire respecter la prise en compte de cet outil dans les plans prévisionnels annuels de passation des marchés publics avant leur validation », a ajouté le directeur de Cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances.

La directrice nationale du Contrôle des Marchés publics, Chèrifatou Ali Yérima a exhorté les gestionnaires de crédits, les Directeurs de Planification, de l’Administration et des Finances ainsi que les Personnes Responsables des Marchés Publics à faire bon usage du RPR dans l’élaboration de leur document prévisionnel de gestion. La 17ème édition du Répertoire des Prix de Référence correspondant à la version initiale (V23.0) compte 8 172 articles répartis en 07 catégories (immobilisations, biens et services) et 18 familles.

Akpédjé Ayosso

8 septembre 2023 par ,