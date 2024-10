Le principe de l’unité de trésorerie en débat au Café des finances publiques

Le ministère de l’économie et des finances à travers la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a organisé ce vendredi 25 octobre 2024, la 2e édition du Café des finances publiques, couplée cette année avec le Prix spécial du Trésor public pour la recherche en finances publiques.

« Le principe de l’unité de trésorerie », c’est la thématique principale développée ce vendredi 25 octobre 2024, à la 2e édition du Café des finances publiques. Elle a été animée par un panel composé de Félicien DAKODO, trésorier général de l’Etat, Wehelmine AGUEMON, directrice adjointe du CERAF, et Serge BATONON, secrétaire général de la Cour des comptes. Acteurs du monde des finances et de la société civile, chercheurs et universitaires, et étudiants ont participé aux échanges.

Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, le thème retenu cette année est au cœur des préoccupations actuelles des administrations publiques. « Le principe de l’unité de trésorerie » qui repose sur la centralisation des ressources publiques au sein d’un compte unique, est « un pilier fondamental pour la transparence et l’efficacité de la gestion publique », a souligné Oumara KARIMOU ASSOUMA. Pour lui, les échanges de cette 2e édition permettront de rappeler l’importance de ce principe dans la gestion des finances publiques, de susciter une réflexion approfondie sur les défis et sa mise en œuvre dans le contexte national, d’identifier les leviers pour renforcer la coordination entre les différentes entités de l’Etat en matière de gestion de la trésorerie. « L’unité de trésorerie permet de mieux contrôler les flux financiers, d’optimiser les ressources disponibles et de réduire le coût de la dette », a précisé le directeur général du Trésor, évoquant son arrimage aux grandes orientations du gouvernement en matière de gestion des finances publiques.

Ce thème selon la secrétaire générale adjointe du ministère des finances, représentant le ministre d’Etat, revêt une importance particulière pour l’administration publique et au-delà, pour l’ensemble des concitoyens. Awao BAKO a évoqué à l’occasion, les chantiers importants de réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur, notamment la gestion de la trésorerie de l’Etat et le cadre public du Trésor qui, pour elle, n’ont pas délogé à la règle. « Le café des finances publiques, loin d’être un énième cénacle de discussion sans finalités complexes, se positionne véritablement comme un vrai creuset pour l’émergence des solutions innovantes aux problèmes de la gestion financière publique au Bénin », a laissé entendre la secrétaire générale adjointe.

A propos du Café des finances publiques

Le Café des finances publiques est un espace de discussion et de réflexion autour des enjeux et défis de la gestion des finances publiques au Bénin. Lancé en 2023 par la direction générale du Trésor public, il vise à promouvoir l’interaction entre les chercheurs et les praticiens des finances publiques. C’est une plateforme exceptionnelle de partage des connaissances, des expériences et des meilleurs pratiques en matière de gestion des finances publiques. Sa vocation est de susciter des débats fructueux et des idées innovantes pour une gestion plus qualitative des finances publiques. Le Prix spécial du Trésor public pour la recherche en finances a marqué la 2e édition.

Prix spécial du Trésor public pour la recherche en finances

Le Prix spécial du Trésor public pour la recherche en finances est un prix qui vise à renforcer la collaboration entre les chercheurs et les praticiens des finances publiques. L’objectif visé est de trouver des solutions novatrices destinées à améliorer la gestion financière publique.

Selon le directeur général du Trésor, il relève d’une initiative du ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances qui vise à récompenser les travaux les plus prometteurs qui mettent l’accent sur les innovations susceptibles d’être traduites en actions concrètes dans le domaine des finances publiques.

Pour la secrétaire générale adjointe du ministère des finances, ce prix traduit la volonté du gouvernement de renforcer les énergies entre le monde académique et les institutions publiques. Félicitant les lauréats de cette première édition, Awao BAKO souligne que leur engagement à produire des travaux de qualité, est le gage d’une contribution significative pour l’édifice en construction en vue d’une gestion plus performante des ressources publiques. « Le gouvernement restera attentif aux recommandations qui émergeront des discussions de cette journée, et veillera à les intégrer autant que possible, dans le processus de décision », a-t-elle rassuré avant de procéder au lancement officiel de la 2e édition du Café des finances publiques.

Pour cette première édition, les propositions d’articles ont porté sur « Le nudge au service de l’adoption de la plateforme nationale des paiements électroniques » ; « Intelligence Artificielle et élaboration des Etats financiers de l’Etat » ; et « Fonction bancaire du Trésor et optimisation de la gestion de la trésorerie de l’Etat ». Nassirou WORPOU et Hervé GNACADJA sont les lauréats de cette première édition. Le premier a remporté le trophée dans la catégorie chercheur, tandis que le second, l’emporte dans la catégorie praticien. En plus des trophées, ils empochent chacun, un chèque de 2,5 millions de francs CFA.

