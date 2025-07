Ouèssè attend Déou Malè, Ogouwalé et Gnacadja pour un plaidoyer en faveur de la tradition

Une tournée citoyenne, à la croisée des enjeux culturels , s’annonce dans la commune de Ouèssè. Trois figures majeures de la 10ᵉ circonscription électorale – Gilbert Déou Malè, Romaric Ogouwalé et Laurent Gnacadja – porteront un message fort : valoriser l’héritage culturel tout en ancrant les réformes républicaines dans le vécu des populations.

Le samedi 05 juillet 2025, Ouèssè sera le théâtre d’une mobilisation exceptionnelle autour des valeurs de la tradition, du vivre-ensemble et de l’engagement civique. En première ligne, les ministres conseillers Gilbert Déou Malè et Romaric Ogouwalé, ainsi que le maire honoraire Laurent Gnacadja, entendent faire de cette journée une tribune de dialogue franc et respectueux avec les forces sociales à la base.

Chefs traditionnels, dignitaires du culte vodoun, artistes et personnalités culturelles locales seront conviés à des échanges ouverts sur les grandes réformes de l’heure : du nouveau code électoral à la loi sur la chefferie traditionnelle, en passant par les politiques publiques en faveur de la jeunesse.

Cette initiative mettra également un accent particulier sur la valorisation du Vodoun Days, devenu en quelques années un pilier de la diplomatie culturelle béninoise. Les organisateurs insisteront sur l’enjeu de faire de cet événement une vitrine à la fois spirituelle, touristique et économique pour les localités comme Ouèssè.

Les artistes et acteurs culturels ne seront pas en reste. Ils recevront des distinctions symboliques en reconnaissance de leur rôle de passeurs de mémoire et d’ambassadeurs de l’identité béninoise. Une démarche qui traduit la volonté des trois leaders d’encourager la fierté locale et la transmission intergénérationnelle des valeurs.

À travers cette tournée, les initiateurs souhaitent également apporter un éclairage sur les véritables ambitions du gouvernement, dans un contexte souvent marqué par des contre-vérités relayées sur la place publique. Il s’agit donc de rétablir les faits, d’expliquer le sens des réformes et de favoriser une compréhension lucide des dynamiques institutionnelles.

3 juillet 2025 par