Un homme meurt en pourchassant un mouton

A Setto, une localité de la commune de Djidja, dans le département du Zou, un homme a perdu la vie, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 juin 2025, alors qu’il pourchassait un mouton qu’il venait d’acheter.

Au cours d’une course poursuite avec son mouton, un homme trébuche et tombe dans un cours d’eau. Le drame a lieu à Setto, dans la commune de Djidja dans la nuit du dimanche au lundi 30 juin 2025. La victime selon Bip radio, est un jeune homme, connu comme artiste et commerçant dans la localité. Son corps selon le média, a été retrouvé sans vie, dans un cours d’eau situé dans le quartier Amagassa.

Le jeune artiste serait à la poursuite de l’une des chèvres qu’il venait d’acheter. Dans sa tentative de rattraper l’animal, il aurait chuté accidentellement, dans le cours d’eau. Son corps a été retrouvé quelques heures plus tard, par des riverains alertés par sa disparition.

2 juillet 2025 par ,