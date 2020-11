Le budget 2021 du MEF passe à 25 milliards

Ce mardi 17 novembre 2020, le ministre de l’Économie et des finances, Romuald Wadagni était face aux députés de la commission budgétaire au Parlement pour leur présenter les grandes lignes du projet de budget de son département ministériel en 2021. Il faut retenir que le projet de budget 2021 du MEF est de 25. 376. 053.000 en 2021 contre 18. 166. 717.000 en 2020 soit un accroissement de 7 209.336 . 000 pour un taux de variation de 39,68%.

Cette présentation du ministre Romuald Wadagni est éclatée en 5 points. Il s’agit du Cadre général d’élaboration du budget du MEF pour 2021, la présentation du ministère de l’économie et des finances, la revue de l’exécution budgétaire au 30 septembre 2020, les perspectives budgétaires pour 2021 et enfin le point de mise en oeuvre des recommandations 2020. Pour ce qui est des perspectives budgétaires pour 2021, le ministre Romuald Wadagni est revenu sur les programmes budgétaires et les objectifs pour la gestion 2021. À ce niveau, 5 programmes sont retenus. Il y a le Pilotage et le soutien aux services du ministère dont le but est d’améliorer la performance des structures du Ministère ; la gestion du Cadre macroéconomique qui vise à consolider la stabilité du Cadre macroéconomique ; la mobilisation des ressources financières et la gestion de la trésorerie de l’État dont le but est d’améliorer la capacité de financement des dépenses de l’État ; la gestion des dépenses publiques pour assainir les dépenses publiques et enfin la gestion des biens de l’État et du foncier pour améliorer la gestion des biens meubles et immeubles de l’État et du patrimoine foncier national. Toujours dans la rubrique des perspectives budgétaires pour 2021, l’argentier national a passé en revue les crédits ouverts pour 2021 et le focus sur le PIP du MEF. Quatre projets sont retenus dans le portefeuille PIP du MEF au titre de la gestion 2021. Il s’agit du Projet d’appui à la gouvernance économique (PAGE) ; le Projet d’appui à l’accroissement des recettes intérieures du Bénin (PAARIB) ; du Projet de construction des bâtiments des régies financières de l’État ; du Projet de Construction du Bâtiment des archives et du Centre de formation professionnelle de l’administration centrale des finances. Le montant prévisionnel du portefeuille est de 7.093,75 millions de FCFA dont 7.000 millions de FCFA sur les ressources intérieures du Budget national.

Les raisons de l’accroissement du budget 2021 du MEF

Pour le compte de 2021, le projet de budget du MEF est de 25.376.053 milliards de FCFA contre 18.166.717 milliards de FCFA en 2020, soit un accroissement de 39,68%. Il y a eu un accroissement de 25,10% des dépenses de personnel. Cela est dû aux effets financiers qu’induiraient catégoriels mais aussi, l’enveloppe à consacrer à l’apurement des rappels datant d’avant 2016 ainsi que le recrutement des 100 agents au profit de la DGI. Il y a l’accroissement de 12, 85 % des crédits d’achat de biens et de services. Cela s’explique par l’amélioration des crédits de fonctionnement des postes comptables et des délégations du Contrôle financier au niveau déconcentré. Il y a également l’augmentation de 20,81% des crédits "transferts courants" qui s’explique par l’amélioration des subventions allouées aux structures sous-tutelle (ANDF, CENTIF, UT/FED, ANSSFD, etc). Et enfin il y a l’augmentation substantielle de 136,46% des dépenses en capital. Cela est dû à l’inscription de ressources suffisantes au profit de construction du bâtiment des archives et du bloc de la DGB ainsi qu’à la construction et réfection des recettes des Impôts, de la Douane et du Trésor au niveau communal.

L’état des lieux des recomamndations 2020

Comme il est de coutume à chaque passage du ministre des Finances devant la commission budgétaire, des recommandations sont faites. Ainsi à l’occasion de la présentation du projet de budget du MEF 2021, le ministre Romuald Wadagni a fait le point de la mise en oeuvre des recommandations 2020. En ce qui concerne la recommandation relative au bilan des dettes contractées et leurs échéanciers de règlement à la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA), le ministre a laissé entendre : en respect des dispositions de l’article 48 de la LOLF, le Ministère de l’économie et des finances a et élaboré en annexe au Projet de loi de finances 2021 deux documents importants qui résument la politique d’endettement dans notre pays : le document de stratégie d’endettement et l’état développé de l’encours des échéances du services de la dette de l’État. Ces deux annexes explicatives améliorent désormais l’information des honorables députés sur la problématique. En ce qui concerne la recommandation relative à l’achèvement des travaux de construction des infrastructures de régies financières de l’administration centrale, l’autorité ministérielle a répondu : dès mars 2020, les décomptes qui étaient en instance ont été payés, ce qui a entraîné la reprise des travaux sur les chantiers dont certains ont été réceptionnés. Par ailleurs, pour la gestion 2021 le projet bénéficie d’une dotation de 2 milliards qui permettra de poursuivre et d’achever la plupart des chantiers encore en cours actuellement.

17 novembre 2020 par