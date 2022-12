Le Plan global de réformes 2021-2022 en évaluation

La 13e revue des finances publiques a eu lieu mardi 13 décembre 2022 à la salle de conférences de la direction générale des impôts. Les parties prenantes ont fait le bilan de la mise en œuvre des réformes de finances publiques et défini les perspectives pour l’année prochaine.

Placé sous le thème « Plan global de réformes de la gestion de finances publiques (Pgrgfp) prorogé sur le biennal 2021-2022 : Bilan et perceptives », la 13e revue a réuni les principaux acteurs intervenant dans la mise en œuvre des réformes de finances publiques et les partenaires impliquées dans son financement.

Dans son mot de bienvenue, Alban Bessan, Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances a indiqué que la revue annuelle est un élément capital du dispositif du suivi évaluation des réformes du système de gestion des finances publiques. « C’est l’occasion d’échanger entre les parties prenantes, des choix opérés et des orientations retenues dans la conception et la mise en œuvre des réformes des finances publiques », a-t-il affirmé.

En conformité à la directive de l’Uemoa portant LOLF (loi organique relative aux lois de finances), le Bénin a basculé depuis le 1er janvier 2022, dans la gestion en mode programme avec comme principal outil, le système d’informations de gestion des finances (SIGFP). Ce système modulaire et intégré prend en compte, toutes les phases de la gestion des finances de l’Etat depuis la planification, l’exécution, la comptabilisation jusqu’à la reddition de compte. « L’utilisation de ce système a révélé des points forts ainsi que des insuffisances qui ont été solutionnées au fur et à mesure par l’ensemble des équipes mises en place pour le suivi », a notifié Alban Bessan. La revue annuelle des finances publiques est une activité recommandée par les partenaires techniques et financiers. Elle constitue un indicateur d’appui budgétaire de l’Union Européenne.

Représentant les partenaires techniques et financiers du groupe « Macroéconomie et Gestion des Finances Publiques », Joël Neubert, de la délégation de l’Union européenne au Bénin a relevé l’importance de continuer à soutenir les réformes de la gestion des finances publiques dans un contexte économique et social particulièrement difficile. « L’augmentation des recettes, la qualité des dépenses publiques, la bonne gestion de la dette ainsi que la transparence et la reddition des comptes deviennent essentielles si l’on vise le bien-être socio-économique de la population béninoise dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable », a souligné Joël Neubert. A l’en croire, il reste de nombreux défis à fort impact auxquels le gouvernement devra faire face à travers le renouvellement de ses engagements, la mobilisation des ressources propres sur un espace budgétaire suffisant qui permettra la réalisation des projets phares du PAG 2 et des objectifs de développement durable.

Selon le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, les grandes orientations retenues dans le document du nouveau plan global sont cohérentes avec les initiatives en cours avec les partenaires techniques et financiers. « L’élaboration de ce document est partie des conclusions de l’évaluation FTI, du Fonds monétaire international, les orientations stratégiques du PAG 2021-2026 et des résultats de mise en œuvre du Pgrgfp 2017-2020 prorogé sur le biennal 2021-2022 », a informé Hermann Orou Takou. Les suggestions des participants seront prises en compte dans la finalisation dudit document.

Le directeur de cabinet du ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances a salué l’engagement des partenaires techniques et financiers notamment l’Union européenne, la Coopération canadienne, la Giz, la Banque mondiale, l’Usaid, le Système des Nations unies, les Pays Bas et le Pnud. Au cours de la 13e revue, les participants ont fait le bilan de la première année de mise en œuvre de la gestion en mode programme ainsi que le niveau atteint dans l’élaboration du nouveau plan global de réformes du système de gestion des finances publiques pour la période 2023-2026. La 13e revue a permis aux parties prenantes de faire des recommandations et d’identifier de façon consensuelle les perspectives.

Akpédjé Ayosso

