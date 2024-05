Le FMI apprécie le dynamisme économique du Bénin

Le Président Patrice Talon a reçu au Palais de la Marina, ce mercredi 8 mai 2024, en audience une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), avec à sa tête Constant Lonkeng, Chef de Mission accompagné de Younes Zouhar, Représentant résident du FMI au Bénin. La séance s’est déroulée en présence du Ministre d’État, chargé de l’Économie et des Finances, et de la Coopération, Romuald Wadagni.

Faire le point du partenariat entre le Bénin et le FMI. C’est l’objectif de la rencontre entre Patrice Talon et les responsables de l’institution de Bretton Woods. Pour le Chef de mission, Constant Lonkeng, le partenariat entre le Bénin et le FMI est ‘’ remarquable et unique’’. « Nous sommes très fiers d’être associés à l’élan de réformes dans lequel le Bénin s’est lancé depuis un certain nombre d’années. On commence à voir les fruits de ces réformes », a-t-il déclaré à sa sortie d’audience. Avec le Chef de l’Etat, il a été question d’échanger sur le capital humain notamment la préparation de la jeunesse béninoise pour les emplois du futur. « Nous sommes prêts à continuer à accompagner le gouvernement dans son élan de réformes », a-t-il indiqué. L’audience a été aussi l’occasion de faire le point des réformes du cadre macroéconomique au Bénin. Soulignant la robustesse de l’économie nationale ayant permis de faire face aux crises, Constant Lonkeng note une exécution budgétaire exemplaire.

L’équipe du FMI a effectué du 25 avril au 8 mai 2024, un séjour à Cotonou afin d’échanger sur la quatrième revue du programme du Bénin que le FMI appuie au titre du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC) et de la Facilite Elargie de Crédit (FEC). La mission du FMI s’est aussi consacrée à la première revue du programme au titre de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), ainsi que les consultations au titre de l’article IV pour le compte de l’année 2024.

« Le programme en cours est un programme qui a un quantum de financement exceptionnel, c’est le premier de son genre dans la région. C’est un programme où nous avons avancé le décaissement, c’est un programme où dans les six (06) premiers mois, on a décaissé 40% de l’enveloppe globale. Donc, non seulement l’enveloppe globale était très grande mais aussi les décaissements étaient avancés notamment pour soutenir l’économie en temps de crise », a confié le chef de mission FMI. Au fur et à mesure que les revues sont complétées comme celle que nous venons d’achever, informe Constant Lonkeng, il y aura 72 millions de dollars qui vont être décaissés.

« Les revues précédentes avaient des décaissements plus costauds parce que l’économie était en situation un peu plus difficile. Maintenant que le gouvernement est en train de reconstruire les coussins, ça phagocyte d’autres sources de financement. Vous avez les autres partenaires internationaux qui accompagnent le Bénin au-delà de ce qui était prévu initialement », a-t-il relevé.

A l’en croire le fait que le Bénin regagne l’accès aux marchés internationaux est un signe de crédibilité. « Quand on a vu le Bénin aller sur les marchés, on avait espoir que ça va se généraliser mais fort malheureusement, il n’y a que trois (03) pays, à date, qui ont pu accéder aux marchés internationaux. C’est vraiment la signature du Bénin qui se reflète à l’international et permet au gouvernement d’aller chercher des sources de financement », apprécie-t-il.

Selon lui, à terme, la clé de voûte du Programme d’Action du Gouvernement, c’est de mobiliser les ressources intérieures. « Comment s’assurer que les recettes fiscales sont d’ampleur parce que c’est la source ultime du financement du budget de l’Etat », a ajouté Constant Lonkeng.

A.A.A

9 mai 2024 par ,