L’UEMOA suspend son Pacte de convergence

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) s’est réunie en session extraordinaire en visioconférence, le 27 avril 2020 pour se pencher sur la crise sanitaire qui sévit dans les pays de l’UEMOA. Au terme de cette réunion, la Conférence a décidé de suspendre temporairement l’application du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité.

Selon la déclaration signée du président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, S.E Monsieur Alassane Ouattara, cette décision est prise dans le but de faire face à la pandémie du coronavirus qui s’est déclenchée en décembre 2019 et propagée dans la quasi-totalité des pays du monde.

Les Etats membres de l’UEMOA étant aussi touchés, les effets économiques et financiers de cette crise sanitaire s’ajoutent à ceux de la crise sécuritaire qui sévit dans la région. Les Etats ont pris des mesures d’urgences pour limiter les impacts et conséquences de la pandémie aux plans humain, économique et social.

La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA note que l’économie mondiale connaîtrait une récession en 2020. Elle constate également que les économies des Etats membres sont durement affectées par la crise sanitaire mondiale et connaîtront une baisse sensible de leurs taux de croissance économique.

L’Acte additionnel n°01/2015/CCEG/UEMOA du 19 janvier 2015 instituant un Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l’Union, met l’accent sur le respect des critères de convergence par les Etats membres. La mise en œuvre du Pacte de convergence a permis de consolider le cadre macroéconomique et a conduit à un respect des conditions de convergence en 2019.

L’article 22 de l’Acte additionnel susvisé, prévoit aussi en ses dispositions des circonstances exceptionnelles pouvant empêcher les Etats membres de respecter les critères de convergence, notamment le critère clé relatif au déficit budgétaire.

Soucieuse de préserver un environnement favorable à une reprise de l’activité économique après la crise sanitaire et sur recommandation du Conseil des Ministres, en sa session extraordinaire tenue par visioconférence, le 20 avril 2020 ; la Conférence a décidé de suspendre temporairement l’application du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité.

Elle exhorte les Etats membres à poursuivre la mise en œuvre de politiques budgétaires permettant un retour à la consolidation budgétaire après la crise.

En conséquence, la Conférence engage le Conseil des Ministres à suivre la mise en œuvre de la Déclaration et l’instruit à lui rendre compte, au cours de ses prochaines sessions, de l’état d’évolution de l’impact de la pandémie du Covid-19 sur les économies des Etats membres de l’Union.

28 avril 2020 par