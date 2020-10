Ericsson lance un programme d’études supérieures en Afrique au profit des jeunes

• Ericsson lance un programme pour accélérer la formation des jeunes talents et innovateurs dans les TIC

• Encadrer les nouveaux diplômés pour travailler avec des pionniers des TIC et des experts dans leur domaine de spécialité

• Ericsson propose ses programmes de formation en format virtuel en raison de la crise sanitaire

Ericsson (NASDAQ : ERIC) a annoncé le lancement de son édition 2020 du programme d’études supérieures en Afrique. Le programme vise à développer les compétences techniques des jeunes diplômés en les formant aux technologies d’Ericsson et à ses solutions, à comment les délivrer et à comprendre les processus internes ainsi que les outils de travail.

En outre, bénéficier d’une expérience pratique au sein de l’organisation matricielle d’un groupe d’envergure mondiale sera, en termes de méthodes de travail, de vision stratégique, culture et des valeurs d’entreprise, un atout essentiel qui permettra aux jeunes diplômés de relever les défis commerciaux du futur.

Nous pensons que ce programme d’études supérieures aide à développer des talents locaux pour les marchés africains et contribue à renforcer notre engagement à long terme avec nos partenaires en Afrique. De ce fait, nous encadrons les meilleurs talents et leur garantissons des qualifications reconnues dans un environnement mondial.

Caroline Berns, responsable de l’acquisition de talents chez Ericsson Moyen-Orient et Afrique, déclare : « Le programme Nouveau Diplômé en Afrique est conçu pour donner un élan supplémentaire à la carrière des diplômés au bon moment - en maximisant les compétences qu’ils ont acquises au cours de leurs études. En ajoutant plus de compétences à leur répertoire et en les équipant pour avoir un impact positif sur le continent. Visant à attirer et à guider les profils technologiques les plus doués, innovants et créatifs, les programmes offrent aux diplômés l’occasion de s’engager avec la technologie la plus passionnante de la planète et les défis qu’elle apporte. »

A travers le programme d’études supérieures, Ericsson contribue à faire avancer la parité hommes/femmes dans les domaines de la technologie ; d’ailleurs, la moitié des diplômés embauchés sont des femmes. Ceci est en accord avec « Ericsson Educate » et les projets locaux « Connectez pour apprendre » qui favorisent les femmes dans les domaines STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Math) et tirent parti de la connectivité pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants, en particulier des filles.

Nos jeunes diplômés aux esprits curieux et innovants, travaillent aux côtés d’experts les plus qualifiés de l’industrie technologique et cela sur des projets qui changent le monde de la communication et deviennent ainsi l’avenir de l’industrie des télécoms en Afrique.

En raison de la situation exceptionnelle et inédite imposée par la pandémie de COVID-19, le programme d’études supérieures sera délivré en format virtuel et se concentrera dans un premier temps sur les diplômés au Kenya, au Nigeria, au Soudan et en Angola.

Les candidatures sont déjà closes pour cette phase, mais le programme devrait être déployé dans plus de pays sur le continent au cours d’une deuxième phase. Les candidats intéressés pourront s’inscrire sur Ericsson.com/careers pour être immédiatement informés de l’ouverture de nouveaux programmes.

