Ecobank élue banque de l’année 2022 au Bénin

Le magazine ‘’The Banker’’ a décerné le prix de la Banque de l’année au Bénin à Ecobank lors de sa prestigieuse cérémonie ‘’Bank of the Year 2022.

Ecobank est la Banque de l’année 2022 au Bénin. Le prix a été décerné par ‘’ The Banker’’ en raison des solides performances financières de la banque en 2021. Mieux les juges ont été séduits par l’amélioration des produits de paiement.

« Notre concentration sur la fourniture de produits, services et solutions innovants sur plusieurs canaux - tout en garantissant la meilleure expérience client possible - porte ses fruits », s’est réjoui Lazare Noulekou, Directeur général d’Ecobank Bénin. Pour lui, « c’est en grande partie grâce à cette stratégie qu’Ecobank Bénin a été élue Banque de l’année ». Cette distinction, poursuit-il, est un grand honneur.

Face à la concurrence des opérateurs régionaux d’argent mobile, Ecobank a réduit les frais de son service bancaire mobile Xpress Cash à 1%, taxes comprises, dans toute la région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Le service Xpress Cash permet de faire des retraits d’espèces sans carte aux distributeurs automatiques de billets ou dans un point Xpress grâce à un code de retrait que génère l’application mobile de la banque.

Ecobank Bénin a aussi adopté une nouvelle stratégie de distribution et de tarification pour les cartes bancaires prépayées CashXpress.

En dehors de la carte bancaire prépayée CashXpress au prix de 11 000 FCFA, Ecobank propose désormais celles de 1 500 FCFA et 3 000 FCFA. Elles sont disponibles auprès d’un plus large éventail de détaillants.

La mise en œuvre de la stratégie a permis d’augmenter les ventes et les transactions.

Les opérations d’Ecobank au Bénin ont enregistré « une augmentation de 8% du capital Tier 1 et une croissance de 12% des actifs, avec un retour sur capitaux propres qui se redresse en 2021 à une distance proche du chiffre de 2019 de 28% ».

Les prêts non performants se sont améliorés de 11% à 10,2% au cours de l’année.

30 décembre 2022 par ,