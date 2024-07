Djembe Consultants dévoile la première cohorte d’Accelerate with Djembe

Djembe Consultants (Djembe), le Partenaire Communicationnel de Choix de la région MEA, a annoncé 23 juillet, la première cohorte de son programme d’accélération, Accelerate with Djembe. (Communications Accelerator Program in Africa and Middle East (djembeconsultants.com)). Conçu comme le premier programme d’accélération axé sur la communication pour les scale-ups au Moyen-Orient et en Afrique, le programme soutiendra les efforts des entrprises sélectionnées pour lever des fonds en leur donnant accès aux meilleurs services de conseil et d’information en matière de communication.

À l’issue d’un processus de sélection minutieux sous la direction de Mitchell Prather, Directeur Général de Djembe, Accelerate with Djembe a sélectionné 10 scale-ups dans divers secteurs, notamment l’éducation, l’énergie, les services environnementaux, la santé, l’industrie manufacturière et les transports. Cette sélection diversifiée reflète l’inclusivité et la représentation des domaines les plus vitaux des économies régionales, démontrant l’influence croissante et le potentiel des écosystèmes d’innovation nationaux de premier plan.

Annonçant la cohorte, Mitchell Prather, Directeur Général de Djembe Consultants, a déclaré : « L’équipe de Djembe Consultants a été impressionnée par la qualité des scale-ups qui se sont portées candidates au cours des deux mois qu’a duré le processus de candidature. La région MEA a prouvé une fois de plus qu’elle avait le potentiel de mener la prochaine révolution mondiale grâce à l’innovation, et nous restons déterminés à jouer un rôle central en fournissant aux innovateurs de la région le soutien dont ils ont tant besoin. Accelerate with Djembe est conçu pour faire découvrir des récits, et nous sommes impatients de développer et de promouvoir les récits de ces étonnantes scale-ups auprès de bailleurs de fonds et d’investisseurs potentiels ».

Dix entreprises d’Égypte, du Ghana, du Kenya, du Liban, du Nigeria et des Émirats Arabes Unis ont été sélectionnées pour participer à la première cohorte du programme « Accelerate with Djembe ». Ces entreprises participeront à la formation intensive en communication de Djembe, axée sur la maîtrise des messages, la stratégie de marque, le marketing numérique, les relations avec les investisseurs, la communication de crise, les relations médias, le développement de partenariats et d’autres disciplines essentielles en matière de communication. En outre, d’autres experts externes de l’industrie soutiendront le développement du groupe inaugural afin de s’assurer qu’ils sont prêts à recevoir des investissements et qu’ils ont un bon potentiel de croissance.

Les Scale-ups Sélectionnées

– Baobab Circle Limited – Royaume-Uni/Kenya

– Bevis Africa – Kenya

– Cabax Farms – Nigéria

– DUS. Sustainability Research Centre – Émirats Arabes Unis

– Lustre Plastics Limited – Nigéria

– Mzuri Organics – Kenya

– Saving System – Égypte

– SolarTaxi – Ghana

– Stemaide Africa – Ghana

– YY ReGen – Liban

Gilles Ametepe, Responsable de Djembe Innovation a ajouté : « Accelerate with Djembe est conçu pour former les scaleups de la cohorte aux disciplines clés de la communication et leur fournir un service de communication dédié tout au long du programme. Nous avons l’intention de transformer leur approche de la communication dès le départ et de remodeler leur message pour qu’il réponde aux normes internationales tout en développant leurs discours de fond. Nous sommes sur la voie de l’innovation propulsée par la communication, et nous sommes heureux d’emmener l’écosystème de la MEA avec nous dans cette aventure. »

Accelerate with Djembe démarrera en Août et se déroulera pendant trois mois jusqu’en Novembre.

