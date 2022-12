La 3è édition des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) a pris fin vendredi 16 décembre 2022 à Cotonou après deux jours d’intenses travaux. Organisées par le Ministère de l’Économie et des Finances sous la houlette de la Direction générale de l’Economie en partenariat avec l’école doctorale des sciences économiques et de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi, les JSEB ont permis aux acteurs du monde de la recherche économique et financière du Bénin et d’autres pays de faire des recommandations et suggestions pour la résilience de l’économie béninoise.

" Piliers pour une économie béninoise dynamique et résiliente", c’est sous ce thème que se sont déroulés les travaux de la troisième édition des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) du jeudi 15 au vendredi 16 décembre 2022 à Cotonou.

Gestion des (dés) équilibres macroéconomiques pour une économie dynamique : Perspectives historique et africaine ; Courbe environnementale de Kuznets : un réexamen des canaux de transmission dans les pays en développement ; Changement climatique et chaine de valeur mondiale : évidence des pays sélectifs en développement etc. sont, entre autres, les thèmes des communications présentées au cours des deux jours d’intenses travaux aux Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB).

« Les communications ont été de très bon niveau, la participation aussi », a indiqué professeur Gilles Grelet dans ses impressions à la clôture des assises.

« (…) Cette édition a eu beaucoup d’éclats » vu le nombre de chercheurs mobilisés et de sujets débattus en seulement deux jours, selon Augustin Chabossou, directeur adjoint de l’école doctorale des sciences économiques et de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi. Il a remercié les participants et surtout les auteurs. Le Dg adjoint a souhaité que la participation soit élargie aux jeunes doctorants et aux acteurs de la sous-région.

Dans ses mots de clôture des travaux, Elie Idohou le directeur général adjoint de l’économie a fait savoir les recommandations fortes à prendre en compte à l’issue des JSEB, 3è édition. Il s’agit de tenir compte des initiatives d’intégration, des outils numériques, le renforcement des capacités des ingénieurs pour parvenir à la résilience. « Nous allons travailler pour avoir les années à venir les auteurs des autres pays de l’Union parce que nous sommes dans un même espace et ça ne poserait aucun problème que les collègues des autres pays puissent participer à ces Journées », a rassuré Elie Idohou.

Le directeur général adjoint de l’économie a invité les différents auteurs dont les articles ont été sélectionnés à rendre les articles sous format scientifique dans les plus brefs délais pour permettre la publication dans la revue La Récade et dans la revue de la Direction Générale de l’Economie.

Elie Idohou n’a pas manqué de remercier tous les participants pour l’attention soutenue.

Le meilleur article des Journées Scientifiques de l’Economie Béninoise (JSEB) a été dévoilé. L’article est intitulé ‘’Le Bénin doit-il ratifier l’accord ZLECAf ? Les enseignements d’une modélisation en équilibre partiel‘’. Les auteurs, Alain Babatundé et Modeste Manada ont reçu un Certificat de distinction.

Marc MENSAH

