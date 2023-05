Arrêt de la subvention de l’essence, un coup dur pour le ‘’kpayo’’

Le gouvernement fédéral du Nigéria pourrait mettre fin d’ici juin 2023, au versement de la subvention de l’essence. L’annonce a été par la ministre nigériane des finances, du budget et de la planification nationale, Zainab Ahmed à l’occasion de la répartition du budget 2023 à Abuja.

Vers une hausse exponentielle du prix de l’essence de contrebande communément appelé ‘’kpayo’’ au Bénin. Vendu au prix de 600 francs CFA le litre depuis quelques jours, le kpayo pourrait encore augmenter de prix les jours à venir. Et pour cause, l’arrêt de la subvention de l’essence au Nigéria annoncé par la ministre nigériane des finances, du budget et de la planification nationale.

Selon les déclarations de Zainab Ahmed rapportées par Apa News, 3,36 trillions de nairas avaient été prévus pour le paiement de la subvention à l’essence pour couvrir les six premiers mois de cette année. S’exprimant sur les performances de l’économie, notamment les recettes en novembre 2022, elle apprend qu’elles s’élevaient à 6,5 trillions de nairas, soit 87% de l’objectif fixé de 7,8 trillions de nairas pour l’année.

Profitant de l’occasion de la répartition du budget 2023, la ministre des finances du Nigéria a rappelé les moteurs de la croissance de l’économie nigériane en 2022. Elle a cité entre autres, l’agriculture (23%), les technologies de l’information et de la communication, le commerce et l’industrie manufacturière, le secteur pétrolier et gazier qui y ont contribué à hauteur de 5,6%.

Pour ce qui concerne les sources de financement du budget 2023, 22% des recettes prévues proviendraient selon Zainab Ahmed, de sources liées au pétrole, tandis que 78% seraient obtenues de sources non pétrolières.

L’arrêt de financement de l’essence Annoncé par le Nigéria va porter un vrai coup dur à la filière ‘’kpayo’’ au Bénin parce que tous les contrebandiers vont s’approvisionner auprès du voisin de l’Est.

F. A. A.

31 mai 2023 par ,