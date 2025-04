Africar Group et AUTO24.africa lancent EV24.africa

Africar Group et AUTO24.africa procèdent au lancement de EV24.africa, la marketplace panafricaine la plus complète dédiée aux véhicules électriques (VE).

EV24.africa, une nouvelle plateforme d’achat de véhicules électriques propose ses services en Afrique. La plateforme permet aux acheteurs des 54 pays africains d’accéder à un large choix de plus de 200 modèles, issus de plus de 25 marques internationales, à des prix compétitifs et avec une livraison facilitée sur tout le continent.

Avec la transition croissante vers une mobilité plus durable, EV24.africa simplifie l’achat de VE en proposant une plateforme fiable, transparente et centrée sur le client, permettant aux particuliers comme aux entreprises, de découvrir et d’acheter des véhicules électriques adaptés aux routes africaines.

Face aux difficultés d’acheteurs à trouver des VE de qualité, à comprendre les réglementations d’importation et à bénéficier d’un accompagnement après-vente, EV24.africa répond à leurs besoins en offrant une vaste sélection de plus de 200 modèles de VE, allant des citadines, des compactes aux SUV, pickups et véhicules utilitaires ; plus de 25 marques reconnues à l’international, dont BYD, Tesla, Toyota, Dongfeng, Wuling, Leapmotor, Peugeot, Citroën, Fiat, entre autres ; des services d’importation et de logistique couvrant les 54 pays africains ; des prix compétitifs et des solutions de financement pour rendre l’acquisition de VE plus accessible ; et un accompagnement personnalisé à chaque étape du processus d’achat.

EV24.africa, c’est la plateforme qui relie les acheteurs africains à des fournisseurs internationaux de confiance, rendant la mobilité électrique réaliste et adaptée au continent. Elle facilite l’adoption des véhicules électriques en Afrique grâce à une expertise unique sur les réglementations douanières locales.

EV24.africa est une plateforme fiable pour les acheteurs africains de véhicules électriques qui s’engage à « lever les barrières à l’adoption des VE » en offrant :

– la plus large sélection de véhicules électriques en Afrique, pour tous les besoins et tous les budgets ;

– des prix clairs et une logistique maîtrisée, pour une transparence totale ;

– une assistance spécialisée pour l’importation, adaptée aux politiques de chaque pays ;

– un service client dédié, pour un accompagnement complet, de la sélection à la livraison.

F. A. A.

22 avril 2025 par ,