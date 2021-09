Abu Dhabi Ports et le Groupe CMA CGM signent un accord majeur de concession de 35 ans“

Abu Dhabi Ports, plus important fournisseur de services logistiques, industriels et commerciaux de la région, et le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, annoncent la signature d’un accord de concession de 35 ans.

Cet accord prévoit la création d’un nouveau terminal dans le port de Khalifa, le principal port à conteneurs semi-automatisé du CCG (Conseil de Coopération du Golfe), qui sera géré par une coentreprise détenue par CMA Terminals, filiale de CMA CGM (dont la participation sera de 70 %), et Abu Dhabi Ports (dont la participation sera de 30 %). Les partenaires devraient investir environ 570 millions AED (154 millions USD) dans ce projet.

Un terminal ultra-moderne pour accompagner la croissance du port de Khalifa

La livraison de ce nouveau terminal, dont la construction commencera dès 2021, est prévue en 2024. La phase 1 prévoit une longueur de quai initiale de 800 mètres et une capacité annuelle estimée à 1,8 million d’EVP. Abu Dhabi Ports assurera le développement d’une part importante des travaux et des infrastructures maritimes, notamment 1 200 mètres de murs de quai, un brise-lames de 3 800 mètres, la construction d’une plateforme ferroviaire complète, et un terminal de 700 000 m².

Ce terminal permettra à CMA CGM de bénéficier d’un nouveau hub régional et de développer son offre de services entre Abu Dhabi et l’Asie du Sud, l’Asie de l’Ouest, l’Afrique de l’Est, l’Europe et la Méditerranée ainsi que le Moyen-Orient et le Sous-Continent indien.

Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe CMA CGM comme opérateur mondial majeur de terminaux portuaires. Le Groupe exploite actuellement 49 terminaux portuaires dans 27 pays via ses filiales CMA Terminals et Terminal Link.

Le port de Khalifa est désormais un hub pour trois des quatre principaux transporteurs maritimes mondiaux

Le Groupe CMA CGM est le troisième des quatre principaux armateurs mondiaux à s’associer avec le plus important fournisseur de services logistiques, industriels et commerciaux d’Abu Dhabi. Cet accord conforte la place du port de Khalifa parmi les quelques grands hubs mondiaux servant trois des principaux transporteurs maritimes mondiaux, et lui permet également de jouer un rôle capital dans les échanges maritimes mondiaux en reliant les marchés d’est en ouest.

CMA CGM, un partenaire engagé pour l’économie des Emirats Arabes Unis

La situation géographique centrale des Émirats Arabes Unis et d’Abu Dhabi, au cœur des routes commerciales internationales, permet au Groupe CMA CGM de mettre en œuvre des projets de développement stratégiques, renforçant sa position dans le Golfe et fournissant les meilleurs services pour répondre aux besoins de ses clients.

Présent aux Émirats Arabes Unis depuis 15 ans, le Groupe CMA CGM y emploie environ 450 personnes dans 10 bureaux pour offrir à ses clients les meilleures solutions maritimes et logistiques. Le Groupe relie les Emirats Arabes Unis au reste du monde à travers 13 services hebdomadaires vers 9 ports.

S. E. Falah Mohammed Al Ahbabi, Président d’Abu Dhabi Ports, déclare : « La stabilité économique d’Abu Dhabi et des Émirats Arabes Unis, à même d’attirer les investissements étrangers, est l’un un des principaux facteurs qui ont contribué à la croissance économique du pays. Cette situation, conjuguée à l’existence d’une zone franche concurrentielle et à des initiatives facilitant l’établissement des entreprises étrangères dans le pays, a permis aux Émirats Arabes Unis de devenir une destination de choix pour les investissements de beaucoup d’acteurs mondiaux de premier plan cherchant à s’implanter au Moyen-Orient ».

« L’accord historique conclu avec le Groupe CMA CGM est une excellente illustration de ces efforts constants qui permettront d’accélérer les échanges et le développement de l’industrie aux Émirats Arabes Unis et au-delà ».

« Cet accord de concession devrait augmenter les volumes commerciaux à travers notre port et ainsi soutenir le développement économique des Emirats Arabes Unis. De fait, l’augmentation des capacités et les nouvelles routes commerciales avec d’autres destinations portuaires de premier plan devraient soutenir les investissements dans les entreprises locales et dans nos zones industrielles, accélérer le développement des secteurs clés, notamment la production industrielle et la logistique, et accroître la demande de main-d’œuvre ».

« Cet accord nous aidera à réaliser nos ambitions à long terme d’être parmi les 10 principaux opérateurs portuaires, industriels et logistiques mondiaux en développant notre capacité et notre croissance dans la région et au-delà. Au total, nous prévoyons qu’au cours des cinq prochaines années, la coentreprise formée avec CMA Terminals contribuera au développement de la zone industrielle de Khalifa Abu Dhabi (KIZAD), tout en apportant une contribution significative au PIB national ».

Le Capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, Directeur Général du Groupe Abu Dhabi Ports, déclare : « La création d’un terminal à conteneurs supplémentaire dans le port de Khalifa, géré par une coentreprise avec CMA Terminals, marque une nouvelle étape dans les efforts de notre organisation visant à devenir un élément moteur des échanges mondiaux, et rehausse la position d’Abu Dhabi en tant que hub régional et international pour les échanges maritimes.

« Grâce à ce partenariat avec une nouvelle entreprise de transport maritime de premier plan, le port de Khalifa est désormais un hub majeur pour trois des quatre principaux transporteurs maritimes mondiaux. Cet ajout devrait permettre d’ouvrir des routes commerciales vers de nouveaux marchés en Europe, en Afrique, en Asie occidentale, et en Asie méridionale. La présence des terminaux portuaires reliés directement aux services du futur terminal ferroviaire du port de Khalifa devrait accélérer les flux commerciaux entrants et sortants des Émirats Arabes Unis tout en encourageant les clients du Groupe CMA CGM à envisager de s’établir à Abu Dhabi ».

Rodolphe Saadé, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare : « Le projet ambitieux que nous lançons à Abu Dhabi marque une étape importante dans la stratégie de développement de CMA CGM dans la région ».

« Ce terminal ultra-moderne contribuera au renforcement de la place du port de Khalifa comme hub mondial de premier plan, et à la croissance de l’économie régionale en accélérant les flux commerciaux en provenance et à destination d’Abu Dhabi ».

« Il permettra également à notre Groupe de développer son réseau de transport maritime et de logistique dans cette région, où nous constatons un potentiel de croissance considérable ».

10 septembre 2021 par