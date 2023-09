Yellow Card et MoonPay collaborent pour améliorer l’accessibilité des crypto-monnaies au Nigéria

– Yellow Card (https://YellowCard.io/), une entreprise africaine pionnière de la fintech, a conjugué ses forces avec MoonPay, afin de rendre les crypto-monnaies plus accessibles au Nigéria. Ce partenariat stratégique vise à rationaliser et à améliorer l’expérience d’achat de crypto-monnaies au Nigéria en s’appuyant sur les virements bancaires locaux.

En Afrique, le Nigeria s’est positionné comme un pays puissant en matière de crypto-monnaies, ayant un nombre croissant d’individus en quête d’actifs numériques pour se protéger de l’inflation et de l’incertitude économique. En effet, la volatilité du marché local des crypto-monnaies, marquée par les récentes difficultés auxquelles ont été confrontées diverses entreprises de crypto-monnaies au Nigéria, a mis en exergue la nécessité cruciale de disposer d’un moyen stable et fiable d’accéder aux crypto-monnaies.

Yellow Card, l’entreprise de crypto-monnaie la plus importante qui connaît la croissance la plus rapide sur le continent africain, est fière d’avoir fait ses preuves sur 17 marchés, avec un ancrage particulier au Nigéria. Ainsi, la collaboration avec MoonPay marque un tournant important sur le plan de l’accessibilité et de la facilité d’utilisation des crypto-monnaies dans cette région.

"En se basant sur la mission de notre entreprise, nous sommes convaincu que tout le monde devrait avoir accès à la puissance et au potentiel des crypto-monnaies. Ainsi, notre collaboration avec MoonPay, entend éliminer les obstacles qui empêchent les Nigérians de participer à l’économie des crypto-monnaies. Ensemble, nous pouvons aider à rendre les échanges de crypto-monnaies faciles, pratiques et disponibles pour tous", a déclaré Uzoma James, Directrice régionale de Yellow Card pour l’Afrique de l’Ouest.

MoonPay s’est établi comme chef de file dans l’industrie de la crypto-monnaie, offrant une suite complète de solutions, qui simplifient le processus d’intégration, pour les nouveaux venus dans l’espace de la crypto-monnaie. Avec ce partenarait, MoonPay est prêt à étendre sa portée sur le marché nigérian, tout en répondant aux exigences et aux défis spécifiques auxquels la population locale est confrontée.

"Les virements bancaires locaux ouvrent aux utilisateurs de crypto-monnaies d’immenses possibilités, et nous sommes impatients d’introduire cette expérience dans l’écosystème de Yellow Card. De ce fait, offrir une méthode de transaction financière simple, pratique et inclusive aux Africains est une étape passionnante dans notre vision d’intégrer le monde du Web3", a déclaré Ivan Soto-Wright, cofondateur et PDG de MoonPay.

Le partenariat entre Yellow Card et MoonPay permettra aux Nigérians de faire des transactions crypto de pairs (P2P) avec une facilité sans précédent. Avec l’appui des virements bancaires locaux, des nombreux obstacles qui ont toujours entravé le processus d’achat de crypto-monnaies seront éliminés. Par conséquent, l’accessibilité aux crypto-monnaies sera inclusive et plus conviviale.

Yellow Card et MoonPay se sont engagés à favoriser l’inclusion financière et l’innovation, et ce partenariat marque une étape importante vers la réalisation de ces objectifs sur le marché nigérian. Au moment où le pays continue à être leader de transactions crypto en Afrique, des partenariats comme ceux-ci sont essentiels afin d’assurer que les avantages des actifs numériques soient accessibles à tous les segments de la population.

Distribué par APO Group pour Yellow Card Financial.

À propos de Yellow Card :

Yellow Card (https://YellowCard.io/fr/) est la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies sur le continent africain. Opérant dans 17 pays, l’entreprise offre l’échange de crypto-monnaies, facilite des transactions transfrontalières par crypto-monnaies, et offre une interface API pour les entreprises sur le continent et à l’étranger.

En 2022, Yellow Card a annoncé sa levée de fonds de série B de 40 millions de dollars, portant le total des fonds levés à plus de 50 millions de dollars - le plus grand capital levé par une entreprise africaine de crypto-monnaie.

À propos de MoonPay :

MoonPay est le leader mondial de l’infrastructure Web3. Elle fournit des solutions de bout en bout pour des transactions financières, des actifs numériques et des contrats intelligents à l’échelle de l’entreprise, ainsi que des designs de premier choix pour alimenter les stratégies et les idées Web3 des marques les plus célèbres du monde. MoonPay opère dans plus de 160 pays et bénéficie de la confiance de plus de 500 partenaires, dont des portefeuilles, des marques commerciales et des applications de premier plan. Pour plus d’informations, suivez ce lien (https://www.MoonPay.com/)

