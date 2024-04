Voici les chiffres clés de la campagne agricole 2023-2024

La campagne agricole 2023-2024 a été marquée par une production céréalière propulsée par une production de plus de deux millions de tonnes de maïs, une hausse de la production des racines et tubercules mais aussi une évolution constante des cultures industrielles.

La campagne agricole 2023-2024 a été marquée par une importante production de céréales évaluée à 2 737 481 tonnes contre une moyenne sur les cinq dernières années de 2 219 312 tonnes et une production de 2 297 373 tonnes en 2022. Selon la Direction de statistique agricole (DSA), du ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche « cette production est conséquente de l’augmentation des superficies, que des rendements qui ont globalement baissé au niveau de toutes les cultures céréalières ». Au titre de la campagne agricole, il a été noté une hausse de la production du maïs soit 2 059 254 tonnes contre 1 619 605 tonnes en 2022 (accroissement de 27,1%). La production du maïs a représenté plus de 75% de la production céréalière.

La production du riz a baissé de -6,2% par rapport à 2022. Elle a été évaluée à 492 626 tonnes contre 525 014 tonnes. « Toutefois, cette production est restée au-delà de la moyenne des cinq dernières campagnes qui est de 454 946 tonnes », informe le document la Direction de statistique agricole (mars 2024) du ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche. Il faut noter que le maïs et le riz ont connu une baisse de rendement.

Les productions de sorgho, de petit mil se sont améliorées au cours de cette campagne agricole, respectivement150 465 tonnes et 34 229 tonnes. Le fonio a aussi enregistré une baisse considérable soit 907 tonnes contre 4528 en 2022.

Près de huit millions de tonnes de racines et tubercules produites

Au cours de la campagne agricole 2023-2024, la production des racines et tubercules s’est établie à 7 851 764 tonnes contre 7 624 160 tonnes, la campagne précédente soit un accroissement de 3,0%. Les racines et tubercules cultivés au Bénin sont : l’igname, le manioc, la patate douce, le taro et la pomme de terre. La même source renseigne que l’igname et le manioc restent les principales spéculations de ce groupe de cultures soit respectivement 27,3% et 36,6% de la production totale vivrière.

La production de légumineuses au titre de la campagne agricole 2023-2024 est de 845 577 tonnes contre 756 087 tonnes la campagne dernière et une moyenne de 611 729 tonnes sur les cinq dernières campagnes. Elle est portée par la production de soja, passée de 421 886 tonnes en 2022 à 520 929 tonnes en 2023.

La production totale maraichère au cours de la campagne 2023-2024 est estimée à 717 365 tonnes contre 675 188 tonnes la campagne dernière. Il s’agit essentiellement des légumes feuilles et des légumes fruits, avec un point sur la tomate, le piment, le gombo, l’oignon et le citrulus/courge.

Cultures industrielles

Pour la campagne 2023-2024, le Bénin a enregistré 203 844 tonnes de production de noix de cajou contre une production de 187 033 tonnes en 2022, soit un accroissement de 9,0%. La production de l’ananas est de 472 514 tonnes 2022 pour 477 428 tonnes en 2023. Sa production moyenne sur les cinq dernières années est de 405 343 tonnes.

La Direction de statistique agricole (DSA) fait aussi part des résultats provisoires de la campagne cotonnière. La quantité de coton graine réceptionnée dans les usines est de 597 977 tonnes (chiffre provisoire) contre 588 110 tonnes en 2022. La production moyenne sur les cinq dernières années est de 678 328 tonnes.

Une production halieutique en hausse

Il est observé une reprise après deux années consécutives de baisse de la production halieutique en général et quatre années de baisse consécutive de la production aquacole. La production halieutique est évaluée à 88 678 tonnes en 2023 contre 74 622 tonnes en 2022 soit une hausse de 18,8% et de 11,4% respectivement par rapport à la dernière campagne et à la moyenne des cinq dernières années.

En ce qui concerne la production animale, elle prend en compte aussi bien les effectifs de cheptel que les produits de l’Elevage. L’effectif du cheptel bovin est estimé en 2023 à 2 528 241 têtes contre 2 313 666 têtes en 2022 soit un accroissement de 9,3%. Le nombre de têtes de volailles est 17 638 841 dont 16 431 323 de volaille traditionnelle en 2023.

