Voici le prix officiel du Ciment, du riz, de la farine , de l’huile végétale et divers

Réunis en conseil des ministres ce mercredi 23 mars 2022, les membres du gouvernement ont décidé de soutenir les populations face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation.

De ce fait, les nouveaux prix en vigueur se présentent comme suit :

Pour le riz

Le riz : le sac de 50 kg de riz ordinaire passe de 20.500 FCFA à 18.450 FCFA à Cotonou ;

Pour les huiles végétales

Les huiles végétales importées ou produites localement.

Les prix à Cotonou passent donc de : 30.000 FCFA à 25.424 FCFA (soit 1.017 FCFA le litre au détail au lieu de 1.200 FCFA actuellement)

Pour l’huile de coton locale ; 27.500 FCFA à 23.305 FCFA (soit 932 FCFA le litre au détail au lieu de 1.100 FCFA actuellement)

Pour l’huile de palme raffinée locale ;

27.500 FCFA à 23.305 FCFA (soit 932 FCFA le litre au détail au lieu de 1.100 FCFA actuellement) pour l’huile de palme raffinée importée

Pour la farine de blé

La farine de blé importée ou produite localement, dont les prix du sac de 50 kg passent respectivement de 25.000 FCFA à 20.000 FCFA et de 23.500 FCFA à 19.915 FCFA à Cotonou. Ce qui justifie le maintien du prix du pain à 125 FCFA la baguette de 160 g et 150 FCFA celle de 200 g

La mise en œuvre d’un abattement de 50% sur le prix des frets maritimes et de 2/3 pour les frets aériens pour le calcul des droits de douanes à liquider.

Pour le Gas-oil

Gas-oil : la constitution d’un stock de gas-oil et le maintien de son prix de cession à la pompe à 600 FCFA jusqu’au 30 juin 2022.

Suspension de la mise en œuvre du réajustement des tarifs d’électricité jusqu’à la fin de l’année afin de les maintenir au même niveau que l’année 2021.

Pour le ciment

Ciment : les prix sont maintenus à leur niveau actuel jusqu’au 30 juin 2022.

Cotonou / Atlantique-Littoral 75.000 FCFA Porto-Novo/ Ouémé-Plateau 74.000 FCFA Comè/ Mono-Couffo 77.000 FCFA Parakou/ Borgou 82.000 FCFA Djougou/Donga : 82.000 FCFA Natitingou / Atacora 85.000 FCFA Kandi / Alibori 85.000 FCFA Malanville/Alibori 90.000 FCFA.

