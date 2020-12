Une rizerie inaugurée à Savalou-Aga

Mise en service d’une rizerie dans l’arrondissement de Savalou- Aga ce vendredi 11 décembre 2020 par le maire de Savalou, Dèlidji Houindo.

Selon le promoteur Gbègninou Assogba rapporté par l’Abp, ‘’La maison du riz" construite sur une superficie de 1456 m2 comporte, une salle polyvalente ; un magasin de stockage de plus de 50 tonnes, une aire de séchage, un équipement moderne d’étuvage, un hangar polyvalent pour le tri, le séchage à l’ombre, une latrine à deux cabines et un forage. Le coût global est de 32.780.500f CFA.

La rizerie est mise en service au « profit de 21 coopératives de producteurs de riz encadrées par l’organisation non gouvernementale PEH - Bénin et financées par l’Union Européenne ». Pour le directeur exécutif de PEH - Bénin il s’agit d’ « un moyen d’accroître la capacité de production du riz au niveau local, de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire, d’assurer l’amélioration des conditions de vie des ménages ruraux, notamment les femmes et les jeunes, et de favoriser le renforcement du tissu économique local ».

A en croire, le président du conseil de concertation des riziculteurs du Bénin, Arouna Bossou, « la consommation nationale de riz est estimée à 35 kg par habitant soit 500 mille tonnes de riz chaque année ». 55 % de ce besoin est assuré, ce qui laisse un déficit de 45 % comblé par le riz importé.

Pour le chef projet régisseur du programme renforcement et participation de la société civile (RePaSOC), Aristide Akandé, « la création d’une rizerie à Savalou est une initiative pertinente pour booster la filière dans la commune ».

12 décembre 2020 par