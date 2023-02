Une délégation du BAI s’enquiert de l’évolution du projet GDIZ

Ce jeudi 23 février 2023, une délégation du Bureau d’analyse et d’investigation (BAI) de la présidence de la République a effectué une visite à la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ). La délégation composée de plusieurs responsables techniques a été reçue par Laurent GANGBES, directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx) et Letondji BEHETON, directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN).

Le BAI, l’une des structures ayant pris une part active dans la phase de conception du projet GDIZ était sur le site du projet ce jeudi 23 février 2023. Trois étapes importantes ont marqué cette visite. Il s’agit de la séance d’échanges avec les directeurs généraux de l’APIEx et de la SIPI-BENIN entourés de leurs collaborateurs, la visite de la salle maquette, et une descente dans l’entrepôt de stockage de cajou, l’usine de transformation de cajou et les ateliers de formation aux métiers du textile.

Au cours de la séance d’échanges, la politique d’industrialisation du gouvernement qui vise à faire de la GDIZ un hub industriel, a été présentée. Les différentes actions menées pour faciliter les conditions d’investissements dans la zone, notamment l’énergie électrique, l’eau, la fibre optique etc, ont été exposées. Les questions liées à la protection de l’environnement, les infrastructures routières, la sécurité, le cadre légal des zones économiques, et plusieurs autres questions ont été abordées au cours de cette visite qui s’est achevée sur une note de satisfaction.

