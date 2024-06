Une commande de vêtements Made in Benin exportés en Europe

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a expédié, vendredi 14 juin 2024, une première commande de vêtements "Made in Benin’’ à destination de l’Europe. La cargaison sera livrée à la prestigieuse marque française KIABI.

Fructueuse collaboration entre la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin), en charge du développement et de l’exploitation de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) et KIABI, la prestigieuse marque française implantée en Espagne, Italie, Afrique, Moyen-Orient et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM).

Une première cargaison de 80 000 leggings "Made in Benin" pour enfants confectionnés dans l’une des trois unités textiles intégrées de la GDIZ a été expédiée en Europe au profit de KIABI.

Les vêtements exportés, vendredi 14 juin 2024, constituent la première commande de la prestigieuse enseigne française sur un engagement de 2 millions de pièces de vêtements pour 2024 et 4 millions pour 2025.

Pour Létondji BEHETON, Directeur Général de SIPI-Bénin S.A, cette exportation intervient après deux années de discussions et de négociations entre la SIPI et KIABI. Elle atteste de la qualité et de la fiabilité de la production textile béninoise ainsi que l’engagement de KIABI à soutenir le développement économique et industriel du continent africain.

« C’est (…) le début d’une longue série d’exportations pour la marque française KIABI. (…) Le Bénin, grâce à son dynamisme et aux développements significatifs tels que la GDIZ et l’installation du plus grand complexe intégré de textile, se positionne stratégiquement dans la vision de KIABI. Séduite par ce dynamisme, KIABI a choisi notre pays pour la confection de ses vêtements, une décision dont nous sommes très fiers », a indiqué le DG de la SIPI-Bénin.

Létondji BEHETON précise que 6.000 personnes travaillent au sein de l’unité de textile opérationnelle sur les trois en cours d’installation. « Quand nous allons pouvoir transformer toutes les fibres de coton que nous produisons en République du Bénin, nous allons pouvoir créer 200 à 250 000 emplois directs. Tout ça va nous permettre de continuer le développement de notre pays, engranger des recettes d’exportation (...) », a-t-il ajouté.

KIABI a exprimé sa joie de collaborer avec le Bénin. La GDIZ s’inscrit parfaitement dans la stratégie de KIABI visant à rapprocher ses sites de productions des points de vente, selon le représentant de KIABI.

« En Afrique, nous disposons de plusieurs magasins, et désormais, grâce à la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), nous produisons des vêtements KIABI à proximité. Notre objectif est de produire 30 millions de pièces en Afrique, et ARISE se révèle être le partenaire idéal pour atteindre cet objectif, en intégrant la durabilité et en utilisant du coton 100% Made in Africa. Nous ne sommes qu’au début de cette belle aventure, et nous sommes fiers de la mener avec ARISE et la République du Bénin », a expliqué Penagos JUAN, CEO KIABI Sourcing.

Prestigieuse enseigne française, KIABI dispose d’une chaîne de magasins spécialisée dans les vêtements et accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébé, avec près de 563 points de vente dans le monde.

SIPI-Bénin est une coentreprise mise en place par ARISE IIP et l’État béninois pour développer et gérer la zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ).

KIABI rejoint les marques prestigieuses telles que The Children’s Place (TCP) et US POLO ASSN, avec lesquelles la GDIZ a signé des contrats de livraison de vêtements.

M. M.

14 juin 2024 par ,