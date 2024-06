Une Béninoise préside la Chambre de commerce de Ganiteau

La Chambre de commerce de Ganiteau (CCG) au Canada a une nouvelle présidente. Il s’agit de Iseline Gandaho, une Canadienne d’origine béninoise.

Une nouvelle présidente à la Chambre de commerce de Ganiteau. La Béninoise Iseline Gandaho, portée à la tête de l’institution consulaire entend apporter son expérience et une vision renouvelée pour renforcer et soutenir la communauté d’affaires de la région située au sud-ouest de Québec.

A ce poste, elle nourrit également l’ambition de « promouvoir un environnement d’affaires dynamique et inclusif, tout en soutenant les initiatives locales qui contribuent au développement économique de la région ».

Selon Etienne Fredette, directeur général de la CCG, le leadership de Iseline Gandaho, et ses nombreuses expériences en tant qu’entrepreneure seront des atouts précieux pour la Chambre de Commerce de Gatineau. « Nous sommes convaincus que sous sa présidence, nous continuerons à croître et à faire prospérer la communauté d’affaires de Gatineau et de la MRC des Collines », a-t-il rassuré.

Bien plus qu’une entrepreneure, la nouvelle présidente de la CCG est une enseignante chercheure dont l’ambition consiste à « responsabiliser les apprenants par rapport à leur apprentissage et leur offrir des possibilités infinies de se réaliser ».

