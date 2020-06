Un projet d’installation d’abreuvoirs solaires à Savalou

Les villages d’Awiankanmè et de Danmè dans la commune de Savalou bénéficieront de la construction de plusieurs abreuvoirs solaires pour les bovins.

Les abreuvoirs automatiques alimentés au solaire seront construits autour des deux retenues d’eau d’Awiankanmè et de Danmè, dans la commune de Savalou avec des capacités qui varient entre 20 000 et 30 000 m3. La mise en place du système permettra aux bovins de s’abreuver même pendant la sécheresse.

La construction des abreuvoirs entre dans le cadre du « Projet moyens de subsistances durables » (PMSD) lancé en février 2018. A travers ses trois composantes, le PSMD vise : le renforcement des capacités des municipalités, des départements, et de tous les ministères concernés, à intégrer les risques et possibilités liés aux changements climatiques dans les processus de planification du développement et de budgétisation ; la réduction de la vulnérabilité des communautés ciblées, aux impacts négatifs du changement climatique, par la formation technique et des investissements intelligents dans les infrastructures de production agricole et de gestion de l’eau.

Elle vise également l’amélioration des capacités d’adaptation des collectivités ciblées, par l’appui à la diversification de leurs activités génératrices de revenus.

Placé sous la supervision du Centre de Partenariat et d’Expertise pour le Développement Durable, le PMSD concerne neuf villages de cinq communes du Bénin. Il s’agit de Kpakpalaré et de Kadolassi dans la commune de Ouaké, d’Awiankanmè et de Danmè (Savalou), d’Agbodji et de Sèhomi (Bopa), de Sodohomè (Bohicon), de Kotan et de Damè-Kpossou (Avrankou).

Par ce projet financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) avec l’appui du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), plusieurs réalisations ont été faites telles que la mise en place des sites maraîchers et les retenues d’eau dans les villages d’Awiankanmè et de Danmè et autres. « Ici à Awiankanmè, nous faisions face à une pénurie accrue d’eau. À travers le projet PMSD, la retenue d’eau a été installée dans notre village. Un périmètre de 2 hectares a également été aménagé. Nous louons énormément cette initiative. En plus de cette infrastructure, nous bénéficierons des formations dans le domaine du maraîchage », a déclaré Roger Ahossi, le secrétaire général de la Mairie de Savalou, rapporté par le site Afrik 21.

A.A.A

