Un nouveau financement de 95 millions ($) du FMI au Bénin

Le Fonds Monétaire International (FMI) va accorder au Bénin un financement d’environ 95 millions de dollars. L’institution et les autorités béninoises sont parvenues à cet accord à l’issue des discussions sur la cinquième revue du programme économique du Bénin au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC) et la deuxième revue de l’accord sur la Facilité pour la résilience et la durabilité (FSR).

« Les services du FMI et les autorités béninoises sont parvenus à un accord au niveau des services du FMI sur les politiques à suivre pour achever la cinquième revue de l’accord mixte FEC/FEC de 42 mois du Bénin et la deuxième revue de la FSR. Sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration du FMI, le Bénin recevra un décaissement de 31,2 millions de DTS (environ 42 millions de dollars) au titre des accords FEC et FEC et jusqu’à 39,6 millions de DTS (environ 53 millions de dollars) au titre de l’accord FSR, ce qui porte le décaissement total au titre de la FEC/FEC à 431 millions de DTS (environ 576 millions de dollars) », a indiqué Constant Lonkeng à l’issue d’une mission de l’équipe du FMI à Cotonou du 8 au 17 octobre 2024.

L’équipe du FMI dirigée par Constant Lonkeng a tenu des discussions avec les autorités béninoises sur la cinquième revue du programme économique du Bénin au titre du Mécanisme élargi de crédit (MEC) et de la Facilité élargie de crédit (FEC) et la deuxième revue de l’accord sur la Facilité pour la résilience et la durabilité (FSR).

La mission a rencontré le ministre d’État de l’Économie et des Finances, M. Wadagni, le ministre d’État du Développement et de l’Action gouvernementale, M. Bio Tchane, le directeur national de la BCEAO (la banque centrale régionale), M. Assilamehoo, et d’autres hauts responsables du gouvernement. L’équipe a également rencontré le chef de l’opposition, la commission des finances de l’Assemblée nationale à Porto Novo, la société civile, les étudiants universitaires, l’association des femmes entrepreneurs et une association d’agriculteurs, la communauté des donateurs et d’autres parties prenantes.

De solides performances...

Le FMI a indiqué dans un communiqué que « des signes de transformation économique sont observés au Bénin, avec des exportations de biens à plus forte valeur ajoutée et une dynamique dans les technologies de l’information et le tourisme. L’activité économique aurait progressé de 6,5 % en glissement annuel au premier semestre de cette année ; la croissance devrait rester forte à court terme. La balance des paiements s’est temporairement détériorée, en raison d’investissements importants, notamment liés à la zone économique spéciale (ZES). Elle devrait se redresser progressivement à mesure que la transformation des produits locaux dans la ZES stimulera les exportations ».

En ce qui concerne le programme du FMI au Bénin, « tous les objectifs quantitatifs pour fin juin 2024 ont été atteints, avec un assainissement budgétaire bien avancé, soutenu par une collecte fiscale solide », selon le FMI.

« Les autorités ont récemment soumis au Parlement le projet de budget 2025 qui vise à respecter la norme de déficit global de l’UEMOA de 3 % du PIB. La consolidation budgétaire devrait être basée sur les recettes (en s’appuyant sur la Stratégie de recettes à moyen terme), avec des augmentations significatives des dépenses sociales (éducation, santé et protection sociale). La mise à jour régulière et la pleine opérationnalisation du registre social amélioreront le ciblage des programmes d’assistance sociale élargis ».

« La mission a discuté des prochaines étapes pour renforcer davantage le cadre de lutte contre la corruption du Bénin, en complément de l’agence de lutte contre la corruption récemment opérationnelle, ainsi que des mécanismes visant à préserver les gains macroéconomiques durement acquis au cours du cycle politique ».

Selon le FMI « Les autorités font progresser leur programme de financement climatique à la suite de la table ronde sur le financement climatique qui s’est tenue à Cotonou en juillet. Elles ont intégré le changement climatique dans le projet de budget 2025 ».

La mission a discuté des prochaines étapes pour faire avancer la réforme des tarifs de l’eau et une réforme des subventions aux carburants qui tienne compte des spécificités du marché local des carburants au Bénin.

M. M.

17 octobre 2024 par ,