Un nouveau départ à Cotonou pour la CPCCAF

La ministre de l’industrie et du Commerce, Shadiya Assouman a procédé, jeudi 11 mai 2023, au lancement des travaux de la 47è Assemblée Générale de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF) couplée avec le 50è anniversaire de la CPCCAF, au Palais des Congrès de Cotonou. C’est en présence de l’Ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy ; de la représentante du Directeur de l’OIF, Adjara Diouf et du maire de la commune de Cotonou, Luc Atrokpo.

« Cette 47ème Assemblée générale doit constituer un nouveau départ pour une francophonie économique réellement portée par le secteur privé au profit de l’économie sociale environnementale de nos pays », a indiqué Arnauld Akakpo, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

La rencontre doit être un moment adéquat pour créer une chaîne de valeur francophone bénéfique à tous les membres de la CPCCAF en occurrence au secteur privé, selon le président de la CPCCAF. Christophe Eken n’a pas manqué de rendre hommage aux pères fondateurs de la CPCCAF.

Pour Adjara Diouf, représentante du Directeur de l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’OIF suit de près les conclusions de l’Assemblée ainsi que l’analyse prospective de la CPCCAF pour les prochaines années.

Marc Vizy, Ambassadeur de la France près le Bénin, président en exercice du groupe des Ambassadeurs francophones, a félicité la CPCCAF pour son demi-siècle d’existence et pour avoir choisi le Bénin comme destination pour célébrer cet anniversaire. En choisissant le Bénin pour abriter les travaux de l’Ag, la CPCCAF s’inscrit dans la droite ligne de la vision des pères fondateurs du réseau et dans le cadre de ses missions originelles, a précisé l’Ambassadeur.

Procédant à l’ouverture officielle des travaux, la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman a fait savoir que « le thème central de cette 47è Assemblée Générale à savoir ‘’50 ans de partenariats africain et francophone’‘ devrait être l’heureuse occasion pour évaluer la contribution de la CPCCAF à la construction d’une économie africaine et francophone solide et profitable à tous d’une part, et de se projeter sur les 50 prochaines années en tenant compte des nouveaux enjeux de développement. « Le partenariat économique fort et durable entre les acteurs du monde francophones doit constamment guider les travaux de la 47è AG afin d’être un véritable bréviaire pour la francophonie économique », a indiqué la ministre qui s’est réjouie du choix porté sur le Bénin pour abriter les travaux.

Il faut préciser que les délégations des Chambres consulaires ont poursuivi les travaux réparties en différentes zones. Elles visiteront la Zone Economique Industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ), fleuron de l’industrialisation du Bénin ce vendredi 12 mai 2023.

A propos de la CPCCAF

Créée le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal) par les Présidents Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Félix Houphouët-Boigny (Côte d’ivoire) et Georges Pompidou (France), la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africains et Francophones (CPCCAF) est un réseau international vivant et opérationnel de plus de 130 chambres et organisations, dans les 32 pays de son champ francophone, dont 26 pays africains. Elle exerce une activité soutenue en matière de coopération économique et également de développement des partenariats entre entreprises, spécialement dans l’espace francophone.

Elle opère un transfert de savoir-faire et de bonnes pratiques (compagnonnage) entre les membres de son réseau, qui permet d’appuyer directement les 8 millions d’entreprises africaines et francophones des 32 pays de son champ géographique.

Marc MENSAH



