Un livret de poche édité pour comprendre le budget de l’Etat 2024

Plus de mystère autour du budget de l’Etat. Le ministère de l’économie et des finances à travers un livret de poche facilite la compréhension au public. C’est à travers un document intitulé « Mon livret de poche pour tout comprendre sur le Budget » de l’Etat. Il intègre l’ouverture budgétaire, définie comme « la mise à disposition en temps opportun de l’information budgétaire aux citoyens et leur implication tout au long du processus budgétaire ». Plusieurs autres aspects, notamment la transparence budgétaire, les réformes budgétaires en matière de gestion des finances publiques, l’alphabétisation budgétaire, les principes budgétaires etc, y sont bien exposés.

L’intégralité du document

2 mars 2024 par