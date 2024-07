Un accord entre l’Etat du Bénin et la Société Générale pour la cession de sa filiale

La Société Générale vient de signer avec l’Etat Béninois un accord en vue de la cession de sa participation dans Société Générale Bénin. La cession des 93,43% du capital de la filiale béninoise reste soumise à la satisfaction de certaines réglementaires.

Le Cabinet GIDE composée de Jean-Gabriel Flandrois, associé, Morgan Marechal, counsel, Elisa Domingues sur les aspects M&A ; Emmanuel Reille, associé, et Eléonore Denis sur les aspects concurrence ; Thierry Dor, associé, et Aurélie Pacaud, counsel, sur les aspects IT ; Magueye Gueye, counsel, sur les aspects fiscaux, assiste la SG dans cette opération.

31 juillet 2024 par