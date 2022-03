Un accord-cadre entre la CCI Bénin et la CCI de Cambodge

De nouveaux horizons s’ouvrent pour le secteur privé béninois. Le président de la Chambre d’Industrie et du Commerce du Bénin, Arnauld Akakpo, a signé, dimanche 27 mars 2022, un accord-cadre avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambodge. La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Dans le cadre de la mission économique et commerciale au Cambodge initiée par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour la communauté des affaires francophones, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin représentée par son président Arnauld Akakpo à la tête d’une délégation béninoise a signé un accord-cadre avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambodge, dimanche 27 mars 2022. L’accord permet l’organisation des missions d’affaires et des missions économiques au profit des membres de la CCI de Cambodge et la CCI Bénin. Le partenariat signé en présence de Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’OIF, permettra également de mettre en place des mesures de facilitation et d’assistance mutuelle pour faciliter la mise en réseau des entreprises.

La signature du partenariat fait suite à l’accord signé le 24 mars 2022 avec la Chambre d’Industrie et du Commerce du Vietnam dans le cadre de la mission de l’OIF.

