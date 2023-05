Toutes les résolutions ont été approuvées lors de la 35e AGO et de l’AGE de Ecobank Transnational Incorporated

– Ecobank Transnational Incorporated ("ETI"), la société mère du Groupe Ecobank, la première banque panafricaine présente dans 35 pays africains, a tenu sa 35e Assemblée Générale Ordinaire et une Assemblée Générale Extraordinaire aujourd’hui à Lomé, au Togo.

Lors de cette assemblée, les actionnaires ont approuvé les comptes et l’affectation du résultat pour l’exercice 2022. En outre, les actionnaires ont voté pour la réélection de M. Simon Dornoo, du Pr E. Okonedo, du Dr George Donkor, de M. D. Malik et de Mme Zanele Monnakgotla comme administrateurs de ETI. La cooptation du Directeur Général, M. Jeremy Awori, en qualité d’administrateur a été également ratifiée.

Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires ont approuvé la résolution autorisant la levée des fonds sous forme de dette de premier rang, Additional Tier 1, de dette subordonnée Tier 2 ou d’une combinaison de ces formes d’instruments, selon ce que le conseil d’administration jugera approprié.

Alain Nkontchou, président du Groupe Ecobank, a précisé : “Ecobank est un acteur majeur du paysage bancaire africain et est positionné pour soutenir et accompagner la croissance et le développement des entreprises africaines qui saisissent les immenses opportunités du marché unique que présente la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Ecobank est tout simplement la solution pour les PME et les grandes entreprises. La qualité de nos solutions de paiement, d’encaissement, de fonds de roulement et de financement sans frontières en est l’illustration”.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a souligné : “En 2022, Ecobank a affiché des résultats financiers et des performances solides, malgré un contexte économique difficile marqué par des taux d’intérêt élevés, l’inflation et la restructuration de la dette du Ghana. Ce succès peut être attribué au modèle commercial diversifié de la banque, à son expertise dans le domaine du numérique, à ses approches innovantes, à sa dynamique de croissance et à son efficacité. Ces atouts ont permis à la banque de faire face à un environnement économique défavorable, d’absorber les répercussions de la restructuration de la dette et de continuer à prospérer”.

Le résultat de la société holding (ETI) pour l’année s’est élevé à 222 millions USD, contre 295 millions USD en 2021. Le résultat avant impôt, le produit net bancaire et le total du bilan du Groupe ont augmenté de 13 %, 6 % et 5 %, pour atteindre respectivement 540 millions USD, 1 862 millions USD et 29 004 millions USD. En outre, le rendement des capitaux propres tangibles de 21,1 % en 2022 est le plus élevé réalisé par Ecobank au cours de la dernière décennie. Au premier trimestre 2023, notre Groupe a affiché de solides résultats, alors que nous continuons à tirer profit de notre modèle commercial panafricain, de notre efficacité, de la stabilité de notre bilan, de nos relations privilégiées avec nos clients et de la qualité du travail de tous les Ecobanquiers.

Ecobank est un groupe bancaire avec la plus large présence en Afrique. Le Groupe est réputé pour son service client toujours innovant et excellent qu’il s’agisse de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale ou de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement. La banque a considérablement investi dans ses capacités numériques, notamment dans la banque mobile, la banque en ligne et l’infrastructure de paiement. L’accent mis sur la banque digitale lui permet d’atteindre davantage de clients, de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité.

A propos du Groupe Ecobank (ou ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Créé en 1985, le Groupe a une vocation panafricaine et a pour mission de favoriser l’intégration financière. Aujourd’hui, le Groupe Ecobank est présent dans 39 pays, dont 35 en Afrique subsaharienne. Il possède une filiale en France, un bureau de représentation au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements sur le continent et au-delà. La société propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients, et est coté à Bourse du Nigeria, à la Bourse du Ghana et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. Pour plus d’informations, consultez ecobank.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.

18 mai 2023 par