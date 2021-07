Talon et 14 chefs d’Etat engagés à mobiliser 100 milliards USD

14 chefs d’Etat africains dont le président béninois Patrice Talon étaient en conclave, jeudi 15 juillet 2021, à Abidjan sur initiative du président ivoirien Alassane Ouattara dans le cadre de la 20e reconstitution substantielle des ressources de l’Association Internationale de Développement (IDA-20). Les assises se sont tenues en présence du représentant de la Commission de l’Uemoa et du Groupe de la Banque Mondiale.

Quatorze chefs d’Etat et de gouvernement ont participé, jeudi 15 juillet 2021, à la réunion sur la 20e Reconstitution des ressources de l’Association internationale de développement (IDA-20).

Les participants dont les présidents du Bénin, Togo, Burkina Faso, Ghana, Cameroun, Niger, de la Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie entendent mobiliser 100 milliards de dollars US avant la fin de l’année 2021 dans cette quête de reconstitution des ressources de l’IDA. Ces fonds devraient soutenir une relance de l’économie post-Covid-19 et aider les pays africains à poursuivre leur transformation économique.

Selon la « Déclaration d’Abidjan », comportant les conclusions des assises, les chefs d’Etats et de gouvernement se sont engagés à soutenir le développement du secteur privé, en insistant sur le renforcement de la productivité à travers la généralisation de la numérisation, de la mécanisation et de l’industrie manufacturière en Afrique, y compris pour les vaccins, mais également en améliorant l’accès aux financements et l’environnement des affaires.

Dans son discours à l’ouverture des travaux, le Président ivoirien Alassane Ouattara a souligné la nécessité pour les pays africains d’arrêter des priorités communes de développement, et de faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l’IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de cet organisme.

L’Association Internationale de Développement (anciennement AID, désormais IDA en référence à son abréviation anglaise), créée le 24 septembre 1960 et est une des trois filiales de la Banque Mondiale basée à Washington. Elle octroie des prêts et des dons aux pays les plus pauvres pour soutenir leur essor économique.

