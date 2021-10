Table ronde sur le rôle du leadership féminin dans la transformation des économies du continent

Le Tropics Business Summit inaugure sa première table ronde présidentielle avec Son Excellence Ameenah Gurib-Fakim, ancienne Présidente de la République de Maurice, lors du Forum Tropics Women in Business (TWiB) le 15 Octobre 2021 (Jour 4) du sommet d’affaires TROPICS BUSINESS SUMMIT (TBS).

La table ronde dont le thème est “le rôle du leadership féminin dans la transformation des économies du continent par le biais du commerce intra-africain” a pour objet d’amener les femmes à échanger des idées, d’améliorer les compétences en leadership, de cultiver des opportunités et enfin, de construire des collaborations entre femmes leaders émanant de divers secteurs.

La Présidente Gurib-Fakim sera accompagnée d’un groupe de femmes brillantes, dynamiques et puissantes du continent comme de la Diaspora africaine, notamment Vénicia Guinot, Présidente exécutive du conglomérat sud-africain Tropics Group of Companies ; Dr. Angel Adelaja-Kuye, Assistante Spéciale en charge du secteur agricol auprès du Gouverneur de l’État d’Ogun au Nigéria ; Modupe Adeyinka-Oni, fondatrice et superintendente de l’école nigériane Standard Bearers School ; Cecilia Akintomide, ancienne vice-présidente et secrétaire générale de la Banque Africaine de Développement (BAD) ; Alimatu Dimonekene, activiste sierra léonaise primée des droits des femmes et des filles ; Rahel Getachew, directrice générale du groupe ethiopio-américain AfroLehar ; Aminata Kone, directrice et Analyste ivoirienne chez Environmental Africa ; Nomsa Nteleko, PDG et fondatrice de la holding sud-africaine OS Holdings ; et Joyce Williams, avocate ghaneenne-americiane et directrice du cabinet d’avocats Armooh-Williams, PLLC.

“Soyez intrépide, suivez votre passion et ne vous trouvez jamais des excuses car le succès se mesure au nombre de fois où vous vous relèvez après être tombé,” a déclaré Son Excellence Mme Ameenah Gurib-Fakim, 6e présidente de la République de Maurice, première femme à accéder à la présidence de Maurice, scientifique de renom, pionnière et première doyenne de la faculté des sciences, entre 2004 et 2010.



Vénicia Guinot, fondatrice et présidente exécutive du sommet d’affaires Tropics Business Summit, a déclaré, “Nous sommes honorés de compter Son Excellence Mme Gurib-Fakim parmi nos invités de marque de cette 5eme édition et nous sentons choyés de l’accueillir sur cette table ronde présidentielle inaugurale. Ce rendez-vous d’affaires réunira des femmes leaders de tous les secteurs économiques qui montrent l’exemple, qui marquent indélébilement leurs expertises, et qui ouvrent le champ des possibles pour la prochaine génération de femmes leaders qui n’aspirent qu’à changer la donne et impacter des vies. L’objectif de cette très prochaine table ronde est de rassembler des femmes leaders de poigne pour partager leurs expériences et susciter auprès de celles-ci une réflexion de haut vol pour déclencher un potentiel moteur de développement.”

Tropics Business Summit (TBS) est un forum d’affaires axé sur l’action et les résultats qui relie 54 pays africains au reste du monde. Le Sommet a lieu chaque année au mois d’octobre sous la forme d’un événement hybride. Il s’agit d’un marché où les organisateurs du sommet, avec leurs partenaires mondiaux, positionnent le continent africain comme une destination d’investissement clé, forgent de nouvelles synergies et structurent de nouveaux accords qui aideront à combler le déficit de financement entre les marchés anglophones, francophones, lusophones et arabophones. Les entreprises bénéficient de l’occasion de discuter avec des représentants des petites et moyennes entreprises (PME), des sociétés, des investisseurs, des incubateurs, des accélérateurs d’entreprises, des chambres de commerce, etc.



Inscrivez-vous pour regarder le TROPICS BUSINESS SUMMIT en direct de chez vous, gratuitement sur le web. Les digi spectateurs du monde entier peuvent s’inscrire par email à venicia.guinot@tropicsbusinesssummit.com cc tropicsbusinesssummit@gmail.com pour réserver leurs places virtuelles à l’avance. Alternativement, vous pouvez vous inscrire via la plateforme Eventbrite TROPICS BUSINESS SUMMIT 2021

30 septembre 2021 par