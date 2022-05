Stanford Seed transformation présenté aux entrepreneurs

Les chefs et cheffes entreprises béninois ont été informés, vendredi 27 mai 2022 à Azalaï hôtel de Cotonou, sur le programme de formation initié par la Stanford University et financé par un couple de philanthropes américains au profit des entrepreneurs pour la croissance de leur entreprise.

Les inscriptions à l’édition 2023 du programme Stanford Seed transformation prennent fin le 1er juin prochain. A quelques jours de la clôture, une cheffe d’entreprise bénéficiaire du programme a organisé une séance d’informations sur ce « programme qui forme les entrepreneurs en business stratégies, en leadership, en mangement d’entreprise et les insèrent après dans un incroyable réseau d’entrepreneurs africains et asiatiques ». Plusieurs cheffes et chefs d’entreprises de tous les différents secteurs ont pris part, vendredi 27 mai 2022 à Azalaï hôtel de Cotonou, à la séance de présentation du programme, sa durée, ses objectifs et l’intérêt d’y postuler.

Selon la présentation, Stanford Seed, c’est l’expertise de la Stanford Graduate School of Business (GSB), l’innovation de la Silicon Valley et des chefs d’entreprise à fort potentiel avec la volonté et le désir d’évoluer et de croître. C’est un programme d’une durée de 11 mois mené à la fois en présentiel et en ligne qui permet la croissance et l’impact pour les équipes, les entreprises et les communautés.

Le programme prévu du 16 janvier au 30 novembre 2023 est meublé de séances d’apprentissage ; d’ateliers avec les équipes de direction (2 en lignes et 2 en présentiel) ; de séances interactives conduites par les professeurs de Stanford, les experts et les équipes de Seed sur le leadership, la stratégie, la finance, la comptabilité, le marketing, le design thinking et la chaîne de valeur. Au-delà des sessions d’apprentissage, le programme offre un plan de transformation ; un plan d’action détaillé pour l’entreprise avec des étapes concrètes pour atteindre la croissance.

Présente à la séance d’information, Nadi Ologoudou, cheffe d’entreprise, le programme est intéressant et va aider les entrepreneurs à impulser une nouvelle dynamique à leurs entreprises. « Après l’exposé des dames ce matin, nous avons compris que celui qui fait cette formation, c’est une porte ouverte pour son développement, son épanouissement et pour sa prospérité d’affaires. J’ai compris que quand tu es entrepreneur, il faut rêver sinon tu ne peux pas croître. Je vais postuler comme tout le monde et j’espère que je serai retenu. Je vais grandir comme je le voulais et mon rêve sera réalisé », a confié Phillippe Avognon, un autre chef d’entreprise qui a pris part à la séance d’information sur le programme Stanford Seed transformation.

Qui peut postuler ?

Les participants au programme sont les PDG/fondateurs d’entreprises à but lucratif dont le chiffre d’affaire annuel est compris entre 180 millions et 10 milliards FCFA. L’entreprise doit avoir une équipe de direction d’au moins trois (03) personnes et être à fort potentiel.

Pour Marie-Reine Ahonon-Zohoun, directrice générale de Procuris sarl, une entreprise spécialisée dans l’achat de biens et services, consultation auprès des entreprises en termes d’achat et de réduction de charges de gestion, les entrepreneurs béninois doivent saisir cette opportunité de formation pour qu’à terme « ils puissent développer leur entreprise, créer de la richesse dans ce pays, créer des emplois et participer au développement de notre nation et de l’Afrique entière ». « J’attends d’eux (entrepreneurs, ndlr) qu’ils s’intéressent à ce programme, qu’ils s’informent davantage, qu’ils s’inscrivent massivement », a précisé cette ancienne bénéficiaire du programme Stanford Seed transformation. Elle a invité les cheffes et chefs d’entreprises béninois à s’inscrire massivement à l’image des entreprises nigérianes qui sont 180 à 200 dans le programme.

Initié par la Stanford University et financé par un couple de philanthropes américains, le programme Stanford Seed transformation est à un coût subventionné de 6.000 dollars US.

L’inscription se fait en ligne sur : seed.stanford.edu

M. M.

27 mai 2022 par ,