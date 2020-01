Satisfecit à l’équipe de Alain Hinkati

La mission assignée à l’administration provisoire de la CCIB été évaluée en conseil des ministres mercredi dernier. Ce qui a permis de saluer les tâches exécutées en peu de temps. Il apparaît que les tâches assignées à la mission d’administration provisoire ont toutes été exécutées dans les délais prévus. En approuvant ce compte-rendu, le Conseil a, par la même occasion, pris acte des résultats définitifs des élections consulaires au titre de la mandature 2020-2025. Les membres du Comité national de Supervision de l’Administration provisoire sont instruits pour veiller à l’installation des nouveaux élus consulaires avant la fin du mois de janvier 2020.

En un an, l’administration provisoire a pleinement atteint les objectifs de sa lettre de mission. Elle a conduit avec brio le processus électoral avec le vote électronique. Les nouveaux élus bénéficieront d’une nouvelle organisation en vue de mettre la CCIB sur les rails pour de nouveaux défis. Il s’agit surtout de la réorganisation du Secrétariat général de la Chambre et la sélection du titulaire du poste, assortie de l’adoption d’un nouvel organigramme et d’un manuel de procédures opérationnelles, administratives, comptables et financières, puis la réalisation d’un bilan de compétences de l’ensemble du personnel.

Le gouvernement a su donc trouver le mécanisme idoine pour sortir la CCIB de la léthargie dans laquelle elle s’embourbait.

G. A.

