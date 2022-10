Romuald Wadagni attendu au sommet de ‘’l’Africa Financial Industry’’

L’hôtel du 2-Février de Lomé, (Togo) va abriter les 28 et 29 novembre 2022, l’Africa Financial Industry Summit. Plusieurs acteurs de la finance dont le ministre d’Etat, Romuald Wadagni prendront part à l’évènement.

2e édition de l’Africa Financial Industry Summit/AFIS à Lomé, Togo les 28 et 29 novembre 2022. Il s’agit d’une plateforme du secteur privé africain fondée par Jeune Afrique Media Group et l’Africa Ceo Forum. Pour la deuxième édition du sommet, plus de 500 leaders du secteur de l’industrie financière africaine se réuniront pendant deux jours à l’hôtel du 2-Février de Lomé.

Parmi les participants, il y a le ministre d’Etat Romuald Wadagni chargé de l’Economie et des Finances du Bénin. Il y sera avec plusieurs personnalités telles que Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO ; Kalyalya Denny H. , Gouverneur de la Banque de Zambie ; Sani Yaya, ministre de l’Economie et des Finances du Togo ; Sérgio Pimenta, vice-président régional pour l’Afrique, IFC ; Ade Ayeyemi, directeur général d’Ecobank ; Felix Edoh Kossi Amenounvé, directeur général de la BRVM (Bourse d’Abidjan) ; Serge Ekué, président de la BOAD ou encore Benedict Oramah, président d’Afreximbank. A ce sommet, les acteurs vont débattre des questions relatives à l’industrie financière. L’objectif d’AFIS est de « construire une industrie financière robuste au service de l’économie réelle et du développement durable ».

