RISE, nouveau coup d’accélérateur des PME au Bénin

RISE, c’est le nouveau service mis en place pour l’essor des PME au Bénin. Il est initié par le gouvernement pour accélérer la croissance des PME et jeunes entreprises innovantes à fort potentiel. Le service accompagne la croissance et la résilience des PME, leur offrant un appui financier combiné à une assistance technique.

L’appui financier selon une publication du gouvernement, concerne l’acquisition d’actifs immatériels (certification, labélisation, brevet, etc.) et la prise en charge de certaines prestations de services (études de marchés, plans d’affaires, assistance comptable et juridique, etc.). « Le financement d’actifs monnayables (équipements, matériels, etc.) ne fait pas partie des dépenses éligibles », renseigne la publication », renseigne la même publication.

RISE participe également à la création d’emplois, à la création de richesses et au renforcement de l’inclusion économique et sociale. Il permettra aux PME de renforcer leur attractivité et éligibilité à des financements innovants. Le service mis en place est une initiative inclusive vis-à-vis des femmes et des jeunes. Son ambition est de contribuer au développement du secteur privé béninois en donnant accès à toutes les PME aux mêmes opportunités sur l’ensemble du territoire.

RISE est mis en œuvre par Sèmè City, et l’Agence de Développement des PME (ADPME), sous l’impulsion du ministère de l’économie et des finances (MEF), avec l’appui de la Banque mondiale, de l’Agence Française de Développement et de l’Union Européenne.

5 décembre 2023 par ,