Près de 600.000 abonnés pour Celtiis en un trimestre

Le réseau Celtiis lancé le 21 octobre 2022 par la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) fait son chemin sur le marché de la téléphonie mobile au Bénin. L’opérateur GSM en un trimestre d’activités a enregistré 599 727 abonnés, soit 4,12% du marché béninois.

Dernier né des réseaux GSM au Bénin, Celtiis parvient à faire une place sur le marché de la téléphonie mobile. Après trois mois d’activités, l’opérateur GSM a réussi à s’adjuger 4,12% de marché, derrière les réseaux MTN et Moov Africa qui se partagent respectivement 60,57% et 39,43% des parts selon les derniers chiffres publiés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) pour le compte du dernier trimestre de l’année 2022. Selon les statistiques du régulateur, les réseaux MTN et Moov Africa présents sur le marché depuis plusieurs années ont enregistré respectivement 271 319 et 141 903 nouveaux abonnés sur la même période.

Lire le rapport présenté par l’ARCEP au 4e trimestre de l’année 2022

31 mai 2023 par ,