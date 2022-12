790 milliards FCFA de recettes fiscales mobilisées à fin 2022

La mobilisation des recettes fiscales à fin 2022 est de plus 790 milliards à fin 2022. C’est ce qu’a annoncé, le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi lors d’un entretien accordé à Bi News.

Les recettes de l’Etat ont plus que doublé en 6 ans selon le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi. « En 2016, au niveau de la fiscalité intérieure, on était autour de 216 milliards. A fin 2022, nous avons déjà dépassé 790 milliards », a-t-il déclaré. Ce résultat, souligne-t-il est possible grâce la participation active des contribuables. « C’est l’effort des contribuables béninois, c’est l’effort de l’ensemble de la population », a fait savoir Nicolas Yenoussi.

Il précise que dans le budget exercice 2023, « la part des recettes intérieure et de la fiscalité douanière a connu une augmentation sensible ». « Sur le montant global, les apports extérieurs ne représentent que 20% », a ajouté le directeur général des Impôts.

La direction générale des Impôts est compétente pour ce qui concerne les impôts directs et taxes assimilées ; les impôts indirects et taxes assimilées à l’exception de celles exigibles à l’importation ou à l’exportation ; les droits d’enregistrement et de timbres ou taxes assimilées.

Dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, elle est chargée entre autres du recouvrement des recettes fiscales et parafiscales et de leur reversement au Trésor ; du contrôle fiscal ; de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale ; de la gestion des exonérations fiscales ; de la fiscalisation du secteur informel etc.

Akpédjé Ayosso

