Plus de 70 milliards F décaissés en 3 ans pour financer le secteur agricole

Afin de nourrir convenablement les populations et d’assurer la sécurité alimentaire dans le pays, le gouvernement dans sa politique de développement agricole s’est doté d’un instrument efficace de financement de l’agriculture. Il s’agit du Fonds national de développement agricole (FNDA) qui impacte considérablement les productions agricoles.

Le FNDA, un instrument efficace de financement de l’agriculture au Bénin. Plus de 70 milliards ont été décaissés en l’espace de trois ans pour l’amélioration des productions agricoles. Selon les explications du directeur général lors d’une émission sur la Télévision nationale, plus de 70 milliards ont été décaissés en l’espace de trois ans (2020-2023). « De 2020 à 2022, c’est à peu près 11 milliards de francs CFA. Pour l’année 2023, c’est à peu près 61 milliards », a laissé entendre Nicolas AHOUISSOUSSI. A l’en croire, pour le seul mois de janvier 2024, environ 4,5 milliards de francs CFA ont été décaissés au profit des producteurs agricoles. Le nombre de bénéficiaires d’après lui, est estimé à plus de 8000.

Le directeur général a rassuré au cours de l’entretien télévisé, de l’engagement du fonds qu’il dirige à impacter et aider les producteurs agricoles, qu’ils soient grands ou petits.

Le taux d’intérêt des crédits alloués par le FNDA selon les bénéficiaires, est de 12% dont 10% pris en charge par l’Etat.

7 novembre 2024 par ,